KOLLISJON: Deler av inventaret i toget var smadret etter sammenstøtet. Foto: VG-tipser

Østfoldbanen stengte etter kollisjon mellom tog og brøytebil

Irene Rønold

VG / NTB

Publisert: 24.01.18 02:23

INNENRIKS 2018-01-24T01:23:08Z

Østfoldbanen stengte mellom Råde og Fredrikstad etter at et tog kjørte på en brøytebil sent tirsdag kveld. Tre personer er skadet.

Sent tirsdag kveld ble brøytebil påkjørt av toget ved jernbaneovergangen Høyumveien ved Ørmen i Fredrikstad. Det førte til at toget sporet av, opplyser politiet i Østfold .

Politiet meldte først at det var en personbil som var påkjørt, men etter at en patrulje kom til stedet ble det klart at det var en brøytebil. Sjåføren skal ha vært ute av kjøretøyet under sammenstøtet.

– Vi har fått opplyst at tre personer er skadd. To personer blir kjørt til legevakt, mens en person kjøres til sykehuset på Kalnes for undersøkelse, sier operasjonsleder Villy Meier i Øst politidistrikt til NRK .

Som følge av avsporingen måtte toget evakueres. Klokken 23.38 meldte politiet at mellom 40 og 50 togpassasjerer ville bli transportert videre med buss.

Bane Nor opplyser sier til statskanalen at de håper å få i gang trafikken igjen før onsdag morgen.

– Vi venter på folk fra NSB berging, som skal få toget på sporet igjen, slik at vi får åpnet banen, sier medievakt Kjell Bakken i Bane Nor.

Tidlig onsdag morgen meldes det om at det er åpent for trafikk mellom Råde og Fredrikstad igjen.