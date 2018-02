ETTERFORSKNING: Sikring av spor etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet på Landås lørdag kveld. Foto: Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende

Kvinne (70) funnet død i Bergen - mann (43) drapssiktet

Publisert: 11.02.18 13:11

Mannen som ble pågrepet etter funn av en død kvinne i Bergen lørdag kveld, er siktet for drap. Mannen hevder å ha blitt skrevet ut av psykiatrisk avdeling mot sin vilje.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding søndag.

Operasjonssentralen mottok melding om et dødsfall i en leilighet på Landås i Bergen like etter klokken 19 lørdag. Det var den nå siktede mannen som selv varslet politiet. Han bor i leiligheten.

Vest politidistrikt opplyser at de har funnet og sikret det de antar er drapsvåpenet. Det ble funnet i et søppelrom etter forklaring fra siktede.

Pågripelsen av mannen lørdag kveld skjedde uten dramatikk. Det er så langt gjennomført to avhør av ham.

– Han forklarer seg greit for politiet. Mannen er nå ivaretatt av helsevesenet med vakthold fra politiet. Han vil bli fremstilt for fengsling i morgen mandag. Tidspunkt for fengslingsmøtet er ikke klart, skriver politiet i pressemeldingen.

Jannicke Keller-Fløystad fra advokatfirmaet Elden er oppnevnt som forsvarer for mannen. Hun forteller til VG at mannen hevder å nylig ha blitt skrevet ut av en psykiatrisk institusjon mot sin vilje.

– Han forteller at han oppsøkte legevakten for noen uker siden og ba om å bli innlagt. Så ble han skrevet ut mot sin vilje ifølge seg selv, sier hun til VG.

Fløystad forteller at mannen selv ville være innlagt mye lenger.

– Han mener at han trengte hjelp i flere måneder. Han har fokus på at han vil ha hjelp. Han er sjokkpreget, sier Keller-Fløystad uten å gi nærmere detaljer.

Mannen har ifølge Keller-Fløystad ennå ikke tatt stilling til skyldspørsmålet i saken.

– Det kommer ikke til å skje med det første. En rettspsykiatrisk vurdering må foreligge før han tar stilling til det.

Relasjonen ikke kjent

Den avdøde er ikke formelt identifisert, men de nærmeste er varslet. Disse vil få oppnevnt bistandsadvokat.

– Det er for tidlig å si noe om relasjon mellom siktede og avdøde, heter det fra Vest politidistrikt.

Operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt sa lørdag kveld at politiet anså dødsfallet som mistenkelig.

– Årsaken til at vi ser på dette som et mistenkelig dødsfall er funn vi har gjort på stedet, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til VG lørdag kveld.

En nabo forteller VG at teknikere fra politiet arbeidet på adressen utover lørdagskvelden og natten. Et skur ble sperret av, men søndag morgen var disse sperringene fjernet.

Politiet bekrefter at de har sikret åstedet og foretatt en rundspørring i blokken der avdøde ble funnet. De vil fortsette med rundspørring søndag. Videre vil politiet også forsøke å kartlegge den siktede og den avdødes bevegelser.