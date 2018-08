DREPT: Sunniva Ødegård ble bare 13 år. Foto: PRIVAT

I dag tar Varhaug farvel med Sunniva Ødegård (13)

Publisert: 10.08.18 09:31

VARHAUG (VG) Det er begravelse for Sunniva Ødegård i Varhaug kirke halv tolv fredag.

Det er ventet at kirken som har 400 sitteplasser og ytterligere 110 plasser i kirkestuen vil bli fullsatt.

– Det blir en tradisjonell begravelse, men i utradisjonelle omgivelser. Det er tøft å ta det aller siste farvel med en datter, sier prest Gaute Øgreid Rasmussen til Stavanger Aftenblad.

Torsdag ble det kjent at den siktede 17-åringen som har sittet fengslet siden dagen etter at Sunniva ble savnet, i avhør har erkjent å ha drept 13-åringen.

– Familien uttrykker lettelse over at den siktede nå har erkjent og at de har muligheten til å forstå bedre. Men det er fremdeles en del ubesvarte spørsmål, men de er glad for at dette ikke blir en uoppklart sak, sa familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til VG torsdag.

Fortsatt mange ubesvarte spørsmål

Nå mener politiet at de har god oversikt over hva som har skjedd. Sunniva ble drept med stump vold.

– Siktede har forklart at det ble utøvd vold på to steder. Et av disse stedene er bekreftet av politiets kriminalteknikere og det er i en trapp på utsiden av Åvegen 20, fortalte etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl torsdag.

13-åringen skal videre ha blitt flyttet til funnstedet, som var på en sti nært hennes hjem på Varhaug . Åsted og funnsted er bare noen titalls meter fra hverandre.

Politivitne til VG om siktede : – Han syklet forbi i en voldsom fart

Men selv om det har kommet en tilståelse er det fortsatt mange spørsmål som står ubesvart for familien. 17-åringen som har erkjent drapet, har forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

– Det er klart at det er en masse detaljer familien fremdeles lurer på, særlig knyttet opp til hvorfor dette skjedde. Vi hører at det er et tilfeldig offer, men beveggrunnen for at dette skulle skje vet vi ingenting om, sier bistandsadvokat Øglænd.