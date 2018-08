STYRTET: Mikroflyet som var savnet ble funnet like før klokken 01.00 natt til onsdag. To personer omkom i ulykken. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: HRS

Politiet om flyhavariet i Nordland: – Målet er å hente ut de omkomne i dag

Politiet vet foreløpig ingenting om bakgrunnen for at mikroflyet styrtet tirsdag. Nå vil de få de omkomne ut fra vraket, som ligger i svært ulendt terreng.

En mann i 30-årene og en mann i 50-årene fra Nordland omkom etter flyhavari nord for Svartisen i Meløy kommune tirsdag .

Politiinspektør Arne Hammer sier til VG at politiet på nåværende tidspunkt ikke vet noe om bakgrunnen for at flyet gikk i bakken.

– Nå starter jobben med kartleggingen og saksforholdet. Vi sender krimteknikere og havarikommisjonen utover, og etter vi har gått gjort ferdig den jobben er målet å ha en konklusjon. Da kan vi si mer om årsaksforholdet, sier han.

Han sier videre at begge mennene er bosatt i Salten-området, og han er ikke kjent med at det skal være noen familierelasjon mellom de to.

– Identiteten er ikke fastslått ennå, men vi har ingen grunn til å tro at det er noen andre enn de to som etter planen skulle befinne seg i flyet. Målet er å få dem ut fra vraket og få dem fraktet ned fra fjellet i dag, sier Hammer.

Stor leteaksjon

Det var like før klokken 22.00 tirsdag kveld at politiet i Nordland fikk melding om det savnede mikroflyet. Like etter satte Hovedredningssentralen i gang en større leteaksjon i et området som strekker seg fra Meløy i vest til Saltfjellet i øst, og Svartisen-området i sør.

Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Mikroflyet skal antagelig ha vært på reinleting, og skulle ha vært tilbake igjen før det ble mørkt, fikk VG opplyst av HRS like etter midnatt.

Den siste sikre observasjon av flyet hadde da blitt gjort i 14-tiden tirsdag.

I 01-tiden ble flyet funnet, og kort tid etter ble det fastslått at det dreide seg om et havari uten overlevende.

Havaristedet befinner seg cirka 17 kilometer øst for Glomfjord, rett nord for Svartisen i Meløy kommune.

Suspenderer alle mikroflybevis

Norges Luftsportforbund meldte onsdag at de suspenderer alle mikroflybevis med umiddelbar virkning.

For å få igjen flybeviset må det gjennomgås en sikkerhetspakke med tema som blant annet kunnskap, ferdigheter, holdninger og kultur.

Luftforbundets president, Rolf Liland, sier til VG at det ikke har noen sammenheng med mikroflyulykken i Nordland.

– Men vi har hatt en del hendelser i det siste, så nå skal vi ta en liten pust i bakken, og gjennomføre lokale sikkerhetsseminarer lokalt før vi fortsetter igjen. Vi regner med å være i luften igjen i løpet av helgen, sier han.