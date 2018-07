Dyrepassere over hele Europa tar grep for å kjøle ned dyrene

Publisert: 28.07.18

INNENRIKS 2018-07-28T11:36:03Z

Mens solen skinner og temperaturene er som høyest, tar dyreparker rundt om i Europa i bruk kreative løsninger for å holde dyrene avkjølte.

På Akvariet i Bergen har pingvinene fått et ekstra fristende sommertilbud denne uken.

– Vi fikk en litt artig idé, og bestemte oss for å gi pingvinene våre en slags «slush-is» i går. Det ble til en morsom aktivisering for pingvinene, og det falt virkelig i god smak hos dem, sier dyrepasser Jannicke Johannessen.

Hun forteller at de eldre pingvinene først var litt skeptiske, og at det var de yngste som ledet an i isleken.

– Ett- og toåringene var veldig interesserte da vi kom ut med isen, og hoppet opp på den og storkoste seg. En av pingvinene ble faktisk liggende oppå isen helt til den smeltet, ler hun.

Hun forteller at isen falt i så god smak, at de skal gjenta suksessen lørdag, slik at flere gjester i parken også kan få med seg aktiviteten.

– Som å gi hundene heteslag

Selv om sommeren har satt flere varmerekorder i hele landet, forteller Johannessen at dyrene i Akvariet slettes ikke har lidd noen nød.

– Vi har California-sjøløver, som overhodet ikke har hatt noen problemer med varmen. Tvert imot, de elsker å ligge å sole seg. Vi har også europeiske otere, som takler klimaet godt, da det er dyr man finner naturlig i sørlige deler av Europa. Dessuten er vi ekstremt heldige her på Akvariet, og pumper opp nytt saltvann hele tiden, og dyrene har mange muligheter til å kjøle seg ned på.

Hun gir imidlertid et viktig råd til dyreeiere som vil kjøle ned dyrene sine:

– Jeg har fått med meg at folk gir spiselig is til hunder for eksempel, og det er ikke akkurat et sjakktrekk. Når man kjøler ned dyrene fra innsiden samtidig som det er veldig varmt ute, tuller det med kroppstemperaturen. Kroppen jobber for å varme opp innsiden samtidig som de får varme utenfra. Du gir dem egentlig et heteslag, sier hun.

– Det beste er å kjøle dem ned på utsiden. Dusj dem under «armhulene», eller generelt der de har tynn hud.

35 grader i dyrepark i Tyskland

Også i Tyskland har det vært høye temperaturer i sommer, og dyrepassere har måttet ta grep for å avkjøle dyrene i varmen.

I Osnabrück, nord i landet, ble det registrert rundt 35 varmegrader onsdag.

For tapirene i dyrehagen ble maten strategisk servert i skyggen, slik at dyrene ikke blir solbrent. Dyrepasser Daniel Chirico bestemte seg dessuten for å spyle tapirene med en hageslange, for å kjøle dem ned ytterligere.

– Spesielt de nordiske artene i dyreparken har merket hetebølgen, og tilbringer mesteparten av dagen i skyggen, sier Tobias Klumpe, biolog i Osnabrück Zoo til den tyske avisen Osnabrücker Zeitung .

Svartbjørnene tar mer enn gjerne en kald dukkert i sola, samtidig som de nyter kalde forfriskninger med frukt og bær.

Installerer «regnskoger» og dusjer

I Finland har også sommervarmen slått inn for fullt. I Korkeasaari Zoo i Helsinki ble det torsdag registrert 30 varmegrader. Løsningen har blant annet vært å installere en «regnskog» for kenguruene, mens papegøyene har fått egne dusjer de kan bruke.

Bjørnene har fått iskald vannmelon, som de nyter i det kalde vannet, og tigerne får frosne kaniner – såfremt de faktisk ønsker å spise.

– Appetitten deres blir mindre i varmen. For eksempel spiser hunnene i snitt bare annenhver dag, sier dyrepasser Jonne Stenroth til den finske avisen MTV .

Ellers tilbringer tigrene mesteparten av dagen i skyggen mens de slapper av i bassenget, skriver avisen.