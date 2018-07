200 MÅL: Slukningsarbeidet pågår gjennom natten, og starter for fullt opp igjen lørdag morgen med ekstra styrket mannskap. Foto: Frode Hansen

Har omringet brannen i Birkenes: - Vi er prisgitt vær og vind

BIRKENES (VG): Brannvesenet og Sivilforsvaret begynner å få kontroll på flammene, men lite skal til før det kan blusse opp igjen.

– Vi har rimelig god kontroll nå. Men ikke full kontroll. Det er nok at det kommer et lite vindkast, så blir det full «halloi» igjen, sier innsatsleder ved Kristiansandsregionen brann og redning, Trond Busterud, til VG rundt 22-tiden fredag kveld.

Det har til dels brent kraftig over 200 mål i Birkenes i Aust-Agder . Skogbunnen i området er helt svart. Helikopter, brannvesen, skogbrannreserven og Sivilforsvaret har holdt på med intensivt slukkearbeid siden brannen startet torsdag.

– Vi sendte hjem helikoptrene for en stund siden. Vi har omringet hele brannen og vannet godt i området rundt. Det vil fortsatt ryke og brenne litt.

– Kan ulme i ukevis

– Hva er utfordringene nå?

– Det er én ting å ta brannen på overflaten. Men det brenner også godt nede i jorden. Det kan ligge og ulme i dagevis, kanskje ukevis, sier Busterud.

Værvarselet for Birkenes melder også mulig torden og lyn lørdag.

– Vi får vente i spenning på om det blir lyn og torden. Vi er prisgitt vær og vind. Vi må bare fortsette så lenge vi kan med det vi holder på med. Hvis det blir veldig mye lyn og torden, må vi selvfølgelig gjøre noe med det, med tanke på sikkerhet. Og med lyn og torden har det en tendens til å begynne å brenne andre steder.

Brannman Kåre Hørte tror ikke det er mulig å slukke brannfeltet før det kommer regn.

– Men det viktige er å slukke langs kanten. Så hvis det blusser opp igjen, er det inne i brannfeltet det skjer, sier han. Han beskriver det som en sirkel, hvor de prøver å holde brannen innenfor.

Kan være menneskeskapt

Overbefal Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning sa fredag til Fædrelandsvennen at det ikke er usannsynlig at brannen er menneskeskapt.

– Vi har sett spor etter bål og campingturister. Men det er vanskelig å si hvor gammelt dette er. Vi ønsker ikke å spekulere i om det er årsaken til at brannen har startet, uten at politiet har undersøkt, sa Røilid.

Politiet har sperret av et sted i skogen hvor brannen angivelig skal ha startet. Der er det funnet rester av telt og et bål.

– Jeg har ingen anelse om det er tilfeldigheter eller en sammenheng, det må politiet finne ut av. Men vi er rimelig sikre på at brannen startet her, sier innsatsleder Busterud til VG.

De 200 målene ser ut som en spøkelses-skog.

– Har dere informert godt nok om skogbrannfaren?

– Vi har informert. Men når det gjelder turister, er det ikke veldig lett å nå dem.

Fredag ringte han til sikkerhetssjefen på Color Line. Ifølge Busterud deles det nå ut flygeblader om skogbrannfaren og bålforbud om bord båtene til Oslo, Sandefjord og Kristiansand.

Fløy en bøtte i minuttet

Flere vann i nærheten har gjort slukningsarbeidet enklere.

– Helikoptrene var bare nede her og hentet vann, før det fløy rett opp igjen. De fikk omtrent hentet en bøtte i minuttet. Det er effektivt, sier innsatsleder Busterud.

Slukningsarbeidet ble trappet ned fredag kveld, og helikoptrene er sendt hjem. Et mannskap på 13 har gjennom natten passet på at brannen ikke skal spre seg.

Lørdag morgen blir trappes arbeidet opp igjen med 20 ekstra personer fra Sivilforsvaret. Med 35–40 personer i aksjon håper innsatsleder Busterud at de får full kontroll på brannen. Helikoptrene står klare til innsats.

– Alt som kan gi gnist kan starte brann

– Hvor lite skal til før det kan oppstå brann nå?

– Det er ingenting som skal til, sier han.

Ifølge innsatslederen er det nå forbud mot skogsdrift med anleggsmaskiner.

– Bare gnist med steiner som slår sammen, motorsag mot stein... Alt som kan gi en liten gnist, kan starte brann, sier han.

Innsatslederen har selv sett, på et annet turområde i nærheten av Kristiansand, en som syklet - og kastet fra seg en sneip.

– Jeg tenkte at nå skal jeg se. Så gikk det et par minutter, og så begynte det å brenne. Det er så lite som skal til. Så tørt som det er nå... Jeg kan ikke huske at det har vært sånn her før, sier han.