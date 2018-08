ÅSTED: Politiet har markert på et kart hvor de fleste overfallene har skjedd. Foto: Hallgeir Vagenes

Offer visste ikke at hun var voldtatt før politiet ringte

Publisert: 09.08.18 05:11 Oppdatert: 09.08.18 06:58

INNENRIKS 2018-08-09T03:11:22Z

Den voldtektsdømte 37-åringen som fra før er siktet for å ha overfalt og kvelt fire kvinner til de besvimte i Oslo, er siktet for nok en voldtekt og nok et overfall.

Mannen ble først pågrepet 11. juni etter en fem måneder lang etterforskning som politiet holdt hemmelig.

På siktedes beslaglagte datamaskin fant politiet en video som viste 37-åringen begå en sovevoldtekt mot en kvinne. Kvinnen, som var en venninne av 37-åringen, var ikke klar over at hun hadde blitt voldtatt før politiet opplyste om videoen.

– Kvinnen anser det som et grovt tillitsbrudd, opplyser offerets bistandsadvokat Hege Salomon, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

37-åringen har ifølge politiet erkjent sovevoldtekten som skal ha skjedd en gang mellom 2013 og 2014.

Har du tips i saken? Send e-post til VGs journalist her.

Nytt kvelningstilfelle

I tillegg til sovevoldtekten er 37-åringen siktet for nok et tilfelle av kveling på offentlig sted. Ifølge politiet skal han ha kvelt en kvinne til hun besvimte i mai 2017, nesten ett år før de fire andre tilfellene han allerede er siktet for.

Bakgrunn: Siktet for grove overfall på kvinner i Oslo

– Det brukes veldig mye ressurser på saken og siktede ble varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden frem til 2. september, sier politiinspektør Tina Bjarkø Helleland til VG.

Det ble gjennomført nye avhør med siktede i forrige uke, bekrefter politiet.

– Han har tidligere erkjent fire tilfeller av overfall ved kvelning. I denne tilleggssiktelsen erkjenner han å ha begått én sovevoldtekt, men han nekter for at han står bak det siste overfallet, sier Helleland.

37-åringens forsvarer, Sidsel Katralen, i advokatfirmaet Elden har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Mannen er straffedømt flere ganger tidligere. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for en sovevoldtekt. Både før og etter dette er han dømt for vold mot kvinner.

Tiet om etterforskningen

Politiet i Oslo valgte å la være å advare publikum i hovedstaden om etterforskningen av de nokså like overfallene på unge kvinner .

– En vanskelig vurdering, innrømmer politiet, som sier de fulgte sine nye retningslinjer om når de skal gå ut offentlig om voldtekter og andre seksuallovbrudd.

Oslopolitiet gir først ut informasjon i sakene dersom ett av disse forholdene er oppfylt:

a) Publikum kan være vitner eller ha opplysninger som kan bidra til oppklaring.

b) Politiet er redd for at gjerningsmannen kan voldta igjen.

c) Media har fanget opp hendelsen fra annet hold.