Byrådsleder etter demning-brist: – Dette skulle ikke ha skjedd

INNENRIKS 2018-08-23T10:11:51Z

Byrådslederen sier at demningbristen blir tatt på høyeste alvor og at de er opptatt av å komme til bunns i hva som er skjedd.

Publisert: 23.08.18 12:11 Oppdatert: 23.08.18 12:54

Da demningen i Munkebotsvatnet brast rett etter klokken 20 onsdag, dro de store vannmassene med seg steiner, jord og asfalt.

– Dette er en hendelse og sak vi tar på høyeste alvor, sier byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup (Ap) under en pressekonferanse.

– Jeg er bare glad at ingen ble skadet, så vidt vi vet. Det er også begrensede materielle skader, sier han.

Morten Ørn i politiet forteller at de vurderte at det var fare for liv blant forgjengere, beboere og trafikanter.

– Derfor innførte vi ferdselsforbud og hadde tid nok til å sperre Europaveien, sier han.

I tillegg ble 133 beboere i området evakuert.

– Det som er saken nå, er at vi fortsatt har ferdselsforbud på bakken i området og i lufta ut dagen, forteller politimannen. Han legger til at de vil åpne området så raskt som mulig og at de evakuerte da kan flytte hjem.

Demningen som brast var en såkalt fangdam, som skulle holde vannet unna mens det ble jobbet med å bygge en ny demning, skriver NRK .

– Det kom mer vann i fangdammen enn de hadde planlagt for i byggeperioden, sier Lars Gøttå, som leder damsikkerhetsseksjonen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), til kringkasteren.

– Fra søndag har det vært en spesiell oppfølging på Munkebotsvatnet fordi prosjektledelsen så at det kunne bli en vanskelig situasjon, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.

Det kom 60 millimeter regn i Bergen onsdag og vannmassene ble for mye for fangdemningen og tappesystemet.

– En demning skal tåle bergensværet. Allerede i helgen fulgte vi tilstanden i denne dammen og satt inn tiltak da vi så at vannstanden steg, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke til NRK. Kommunen har tatt selvkritikk i saken.

Politiet, en geolog og folk fra kommunen har torsdag gjort en befaring i området som ble truffet av flommen, skriver Bergens Tidende.

De har besluttet at Eidsvåg fabrikker må evakueres. Der holder flere bedrifter til, samt et dagsenter for utviklingshemmede.