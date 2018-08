NIGARDSBREEN: Turistene strømmer til Nigardsbreen i Sogn og Fjordane. Foto: Siw Heggedal Longvastøl

Dødsulykke på Jostedalsbreen: – Utenlandske turister trosser stadig sperringene

Publisert: 06.08.18 20:03 Oppdatert: 06.08.18 20:51

INNENRIKS 2018-08-06T18:03:33Z

Turistnæringen ber utenlandske turister om å ha respekt for naturkreftene.

Søndag var tre personer involvert i en ulykke ved Nigardsbreen i Luster i Sogn og Fjordane. Én av personene mistet livet, mens de to andre ble lettere skadet.

Mannen som døde var 38 år og fra Østerrike. Han ble sammen med to andre turister truffet av en isblokk, før de falt i vannet.

Søndag kveld opplyste operasjonsleder Helge Blindheim i Vest Politidistrikt til VG at de tre turistene skal ha gått forbi sperringene som var satt opp i området.

Steinar Bruheim, leder i Jostedalen breførerlag, forteller at det er et gjentakene problem at turister går forbi fareskilt og advarsler.

– Utenlandske turister trosser stadig sperringene, sier han.

– Det er satt opp tydelige varselskilt ved brefronten og breporten. Men det er mange som ikke respekterer det, og går forbi og helt til iskanten. Det er en stor risiko når breen kalver eller raser ut ved fronten på grunn av høye temperaturer.

Villig til å ta risikoen

Han forteller at turistene som trosser sperringene ofte er klar over risikoen.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at de vet at de utsetter seg for en risiko, men at det en sjanse de er villig til å ta. Dette har vi opplevd i lang tid, sier han.

Siw Heggedal Longvastøl var ved Nigardsbreen tre timer før ulykken. Hun forteller til VG at det var tydelig merket med varselskilt.

– Men folk gikk forbi uansett. Den blå isen er som en magnet. De vil komme nærmere for å se og for å ta bilder, sier hun til VG.

Hun forteller at hun selv holdt seg bak sperringene.

– Man må ha respekt for den mektige naturen. Alle tenker nok «det skjer ikke meg», men så plutselig skjer det.

Det har vært flere alvorlige ulykker opp gjennom årene ved Nigardsbreen, skriver Bergens Tidende. I 2014 døde to tyske turister, som også skal ha beveget seg forbi sperringene. I 1994 ble en polsk kvinne alvorlig skadet etter at ismasser løsnet og de havnet i vannet. I 1986 omkom en dansk kvinne og hennes åtte år gammel datter etter at de ble tatt av isblokker som raste.

– Turister kan fort feilberegne

Den Norske Turistforeningen ( DNT ) forteller at det er svært sjeldent at fareskilt og sperringer preger norsk natur.

– Vi har en kultur som handler om å formidle fjellvett og sikkerhet på tur. Det er i veldig få enkelttilfeller det faktisk blir satt opp sperringer, sier kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad.

Hun påpeker at de som kommer for å oppleve norsk natur må komme godt forberedt.

– Man må sette seg i hvordan turen er, beregne god nok tid og ikke tro at man skal rekke over for mye på en gang, ha riktig utstyr og ikke minst kunnskap, sier hun.

– Det er viktig å huske på at fjellvettreglene gjelder i like stor grad om sommeren som om vinteren.

Øines Habberstad tror grunnen til at enkelte utenlandske turister ikke respekterer fareskilt og sperringer kan være fordi de ikke er vant til den norske naturen.

– Norge har en vill natur, og utenlandske turister som ikke lever så tett på den, kan nok fort feilberegne, poengterer hun.

– Flere episoder i sommer

Bente Bratland Holm, som er reiselivsdirektør i Innovasjon Norge som har ansvar for Visit Norway, forteller at generelt forholder turister seg til den informasjonen som blir gitt, men at det alltid er noen som tøyer den.

Bratland Holm trekker spesielt fram populære turistattraksjoner som Trolltunga , Reinebringen i Lofoten og Preikestolen.

– Her har vi hatt flere episoder i sommer hvor folk går for langt ut, på tross av informasjon som blir gitt om at det er farlig.

Hun peker imidlertid på at antall redningsaksjoner i fjellheimen har gått ned de siste årene.

– Det har blitt gjort mange tiltak. På de mest populære turistattraksjonene er det informasjonsboder og fjellfolk som informerer på forskjellige språk.

Reiselivsdirektøren forteller at etter sommeren skal det bli tatt en vurdering på om det må gjøres flere tiltak for å sikre sikkerheten til turister som ferdes i den norske fjellheimen.