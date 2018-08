DREPT: Sunniva Ødegård ble bare 13 år. Foto: PRIVAT

Sunniva-drapet: Politiet tror de har funnet etterlyst par

Publisert: 06.08.18 13:38 Oppdatert: 06.08.18 15:14

STAVANGER (VG) Politiet tror de har kontakt med riktig par i 20-årene, som ble etterlyst i forrige uke.

Torsdag i forrige uke etterlyste politiet et turgående par i 20-årene som de ønsker å snakke med i forbindelse med drapet på Sunniva Ødegård på Varhaug .

Paret skal angivelig ha gått tur i Kråkevegen på Varhaug mellom klokken 22 og klokken 23 søndag kveld. Den påfølgende natten ble Sunniva Ødegård (13) funnet drept.

Politiet tror nå de er kontakt med de riktige personene.

– Vi tror vi har kontroll på det. Det er likevel litt problematisk fordi de er ute og reiser, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl til VG.

– Er de avhørt?

– De er snakket med på telefon, sier han.

Dahl forteller til VG at Sunniva skal ha forlatt vennen sin klokken 22.15. Politiet etterlyser fremdeles tips om bevegelser i området etter dette tidspunktet.

Drapet på Sunniva: Dette vet vi

Nytt avhør

Den siktede 17-åringen har avbrutt avhør med politiet og ønsker ikke å forklare seg. Tirsdag forsøker politiet på nytt.

– Er det grunn til å tro at siktede vil forklare seg denne gangen?

– Vi er optimistiske. Vi tror og håper og ønsker å prate med ham og få informasjon fra ham. Vi har et håp om at det skal bringe saken et stykke videre, sier Dahl.

Etterforskningslederen kjenner ikke til om det er kommet nye relevante tips i saken gjennom helgen.

Tror ikke det er andre involvert

Så langt er det kjent at den siktede 17-åringen er en norsk statsborger bosatt i Varhaug. Etter det VG kjenner til har den siktede nettopp sluttet i jobben sin fordi han skal begynne på skole.

17-åringen har erkjent at han var på funnstedet den aktuelle kvelden , men nekter for å ha noe med drapet og gjøre.

– Utelukker dere at det er andre gjerningspersoner i tilknytning til selve drapet?

– Det er ingenting som tyder på at det er andre involvert, men vi kan aldri utelukke før det har falt dom, sier Dahl.

Dahl sier videre at politiet har tatt viktige beslag, men vil ikke gå inn på detaljer i beslagene.

– Var det noen som ba siktede om å melde seg?

– De detaljene går vi ikke inn på ennå.

– Kan det ha vært flere sammen med siktede ved barnehagen tidligere på kvelden?

– Jeg vil ikke gå inn på andre opplysninger enn det som er sagt, og det vi vet er at i hvert fall han var der.

– Utelukker dere at det var andre der?

– Det kan vi ikke gjøre.

Forsvarer Tor Inge Borgersen har ikke besvart VGs henvendelser mandag.

Begravelse fredag

Foreldrene holder nå på å forberede begravelsen, forteller bistandsadvokat Harald Øglænd til VG. Han har ingen kommentar til at politiet kan ha fått tak i riktig par i 20-årene, og potensielle vitner.

Sunniva begravelse er førstkommende fredag i Varhaug kirke.