Her er de nye Frp-statsrådene

Statsministeren Erna Solberg presenterte de nye Frp-statsrådene på Slottsplassen fredag formiddag, dagen etter at det ble kjent at to Frp-statsråder trekker seg fra regjeringen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) trekker seg, og erstattes av Kjell-Børge Freiberg (Frp). Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) går også av. Han skal flytte til USA med kona. Det er landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) som tar over for ham, og blir ny samferdselsminister.

Bård Hoksrud (Frp) stepper inn i Jon Georg Dales gamle stilling som landbruksminister. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2005 fra Telemark, og sitter denne perioden i helse- og omsorgskomiteen for Frp. Fra oktober 2013 til juni 2015 var han statssekretær for samferdselsministeren i Erna Solbergs første regjering.

– Det er en glede å ønske velkommen to nye medlemmer av regjeringen, og å resirkulere, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun kom ut på Slottsplassen sammen med de to nye ministrene, og Dale som bytter departement.















Søviknes: Trenger tid med familien

Under en pressekonferanse etter at det nye laget hadde dratt fra Slottsplassen, startet statsministeren med å takke Ketil Solvik Olsen for sin innsats som samferdselsminister - og for hans innsats for regjeringssamarbeidet.

– Dette er ikke et farvell til politikk, det er et på gjensyn i politikken, sa hun.

Hun takket også Søviknes for sin innsats i olje- og energidepartementet. Han begrunnet selv sin avgang slik:

– Noen ting er viktigere enn andre her i livet, og selv om jeg med tungt hjerte har tatt dette valget er det en riktig beslutning å dra tilbake til Os fordi jeg trenger mer tid med familien, og ikke minst mine to barn på 14 og 11, sa han.

– Det gir meg óg en mulighet til å ta tilbake ordførerstolen i Os og satse inn mot kommunevalget til neste år.

Både Søviknes og statsministeren understreket at det har blitt jobbet med endringene i regjeringen lenge, og at det ikke har hatt noen betydning at Søviknes-saken fra 2000 ligger inne til vurdering hos Riksadvokaten på nytt.

Solberg presenterte også de to nye statsrådene: Landbruksminister Bård Hoksrud og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Jeg vet at Bård kommer til å bringe humør og glede inn i regjeringens arbeid, sa Solberg.

Første Frp-ordfører i Nordland

Freiberg har lang erfaring i både lokalpolitikken, og i senere tid også som stortingsrepresentant. Han kommer fra Hadsel kommune, hvor han satt i kommunestyret i 20 år, blant annet som ordfører fra 2007. Han var den første ordføreren fra Frp i Nordland, og satt frem til 2015.

Etter ordførerjobben ble vesterålingen statssekretær under Tord Lien i Olje- og energidepartementet. Da Lien gikk av i 2016, ble han med videre under Terje Søviknes. Han er i dag medlem av Stortingets næringskomité. Freiberg er tilhenger av oljevirksomhet i LoVeSe, men det står i regjeringsplatformen at de ikke skal gå inn for dette.

Solberg trakk frem den nye olje- og energiministerens bakgrunn fra Nordland som positivt for mange vanskelige debatter om norsk næringsliv i nord.

– Det er jo ikke sånn at du er ny for det departementet, du har vært statssekretær for det departementet tidligere, sa hun om Freiberg.

Rokeringer i Frp

Av de syv statsrådene som gikk ut på slottsplassen i 2013 og presenterte Frps første regjering, står bare Frp-leder Siv Jensen igjen. Alle andre har gått av eller trukket seg.

– Det er Siv og jeg som har sittet i samme posisjon fra vi startet, så da er det litt ekstra vemodig for meg å forlate gjengen nå. Men samtidig det har vært en naturlig utskiftning, regjeringen til Erna har vært mye mer stabil enn tidligere regjeringer har vært, sa avtroppende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til VG torsdag.

Han er i tillegg andre nestleder i partiet, en stilling han håper han kan få beholde selv om han flytter til USA for et år. Dette skal partiet ta stilling til når partiet samles på mandag. Da skal partiet også velge etterfølgeren til Per Sandberg, som gikk av tidligere denne måneden.

Det har lenge vært en gryende maktkamp i Frp, sentrert rundt tidligere justisminister Sylvi Listhaug. Om hun blir Sandbergs etterfølger, kan avgjøres mandag.

At Jon Georg Dale flyttes til samferdselsdepartementet tolkes som et tegn på at han er en lederkandidat for Frp , den dagen Siv Jensen gir seg. En ordknapp Dale sa torsdag til VG at koblingen er smigrende, men at Siv Jensen er partileder i dag.