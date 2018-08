NARKOTIKABESLAG: I en kjøkkenskuff fant politiet narkotika til en verdi av 3–5 millioner kroner. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politiet fant narkotika for flere millioner i kjøkkenskuff

INNENRIKS 2018-08-21T13:09:11Z

En utlendingskontroll førte politiet til en leilighet på Stovner i Oslo. I kjøkkenskuffen fant de over fem kilo heroin.

Publisert: 21.08.18 15:09

Dagbladet skriver at beslaget ble gjort i april. Nå er to albanske statsborgere og en nordmann pågrepet i saken. Det er uklart hvilke roller de tre har spilt, og om de er tilknyttet et større nettverk.

– Men en slik mengde narkotika tilsier at det må være flere involverte i saken, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Narkotikaen har en gateverdi på mellom tre og fem millioner kroner. Den ble funnet i forbindelse med en rutinemessig utlendingskontroll.

– Kontrollen ble gjennomført på Sandaker, men det ble etter funn av spor slått til mot en leilighet på Stovner. Her ble narkotikafunnet gjort, opplyser Meeg-Bentzen.

Dagbladet har snakket med advokat Tor Even Gjendem, som forsvarer en av de siktede. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Han mener at han ikke har noe med dette å gjøre, skriver Gjendem i en SMS.