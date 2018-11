TATT I FRANKRIKE: Makaveli Lindén på vei ut av rettslokalene i Dijon i Frankrike 24. oktober. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Makaveli Lindén mistenkt for drap i Belgia

INNENRIKS 2018-11-06T16:37:49Z

Makaveli Lindén som er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo, er også mistenkt for et drap i Belgia som skjedde mens den 20 år gamle svensken var på flukt fra politiet.

Publisert: 06.11.18 17:37 Oppdatert: 06.11.18 18:12

Det bekrefter påtalemyndigheten i den belgiske byen Mechelen, norsk politi og fransk politi til VG.

– Han er en mulig mistenkt som vi ser nærmere på. Vi har ikke pågrepet ham. Han sitter allerede fengslet i Frankrike, sier talsperson Nele Poelsmanns i påtalemyndigheten i Mechelen til VG.

58 år gamle Johanna Jostameling ble funnet drept i sin egen leilighet i sentrum av byen 24. oktober i år.

– Hun ble drept med flere knivstikk, og vi tror hun hadde ligget død noen dager da hun ble funnet, sier Poelsmanns.

Etter å ha vært på flukt i ni dager ble Makaveli Lindén pågrepet på sentralstasjonen i Dijon 24. oktober.

– Satt på sporet av overvåkningsbilder

Visepolitimester Olivier Dupas i Dijon, som ledet arrestasjonen av Makaveli Lindén i slutten av oktober, bekrefter overfor VG at han er mistenkt for et knivdrap i Belgia .

– Han er mistenkt. Det er mulig han står bak, men vi har ikke fått det bekreftet ennå, sier Dupas til VG.

Han bekrefter at belgisk politi etterforsker Lindén for drapet og opplyser til VG at det er overvåkningsbilder som satte politiet på sporet av Lindén.

– Det er også på det rene at Lindén befant seg i Belgia på drapstidspunktet, sier Dupas.

Politisjefen forteller videre at drapet i Belgia ikke var tema da Lindén ble avhørt i Dijon med norske etterforskere til stede i forrige uke.

– Det blir nå opp til belgisk politi å ta saken videre med norsk politi, avslutter Dupas.

Har erkjent Majorstuen-drapet

Også norsk politi bekrefter overfor VG at de er kjent med at belgisk politi har fattet interesse for Lindén.

– Vi er kjent med at de jobber med en sak der, og vi har blitt kontaktet av belgisk politi i den anledning. De lurer på om det kan være samme mann, sier Cristian Hatlo som er politiadvokat i Oslo politidistrikt.

VG har forholdt Lindéns norske forsvarer Øystein Storrvik opplysningene fra Belgia. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Makaveli Lindén erkjenner straffskyld for drapet på Heikki Bjørklund Pallto 15 oktober i år, og har i avhør forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer. Han erkjenner også straffskyld for et grov ran tidligere samme dag.