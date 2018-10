TRIBUNE: En nybygd tribune skal samle VIP-gjestene som kommer for å se oppvisningen på Byneset utenfor Trondheim. Foto: OLE MARTIN WOLD/VG

Forsvaret kritiseres for styrkeoppvisning: – Smakløst

INNENRIKS 2018-10-18T07:59:40Z

Forsvaret inviterer til direktesendt oppvisning av NATOs krigskapasitet. Kritikere mener at det trivialiserer krig og gjør det til et «show».

Publisert: 18.10.18 09:59

I slutten av oktober skal 500 VIP-gjester overvære en times lang demonstrasjon av NATOs sjø-, luft- og landstyrker på Byneset i Trondheim . DV-dagen, som står for «distinguished visitors», er en del av «Trident Juncture »-øvelsen.

Trident Juncture samler opp mot 50.000 soldater fra 30 land, samt store mengder kjøretøy og krigsfartøy, i Norge.

Gjester fra NATO, Norge og andre nasjoner er invitert til DV-dagen. Den times lange oppvisningen skal direktesendes av NRK.

– Når klokken har passert ett den 30. oktober, skal vi ha gjennomført den flotteste og beste NATO-demonstrasjonen, ever, sa oberstløytnant Trond Bakke fra Forsvarets operative hovedkvarter til Adresseavisen 6. oktober.

– Minner om 1. mai i Sovjetunionen

Kritikere mener at en slik demonstrasjon vitner om en trivialisering av en alvorlig øvelse.

Saken ble først omtalt av NRK.

På et folkemøte skal blant annet oberst og sjef for Heimevernet i Trøndelag, Håkon Warø, ha uttalt at beboere på Byneset burde ordne med «gladbobler» på verandaen sin i forbindelse med øvelsen.

– Jeg svarte spøkefullt og muntert på spørsmål om beboerne burde reise bort, sier Warø til NRK, og avviser at han oppfordret til å drikke alkohol.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) kritiserer oppvisningen.

– Det er jo litt smakløst av Forsvaret å gjøre dette til et gedigent show, sier Haltbrekken til VG.

Han er enig i at det arrangementet det er lagt opp til, minner om en militærparade.

– Ja, dette minner litt om 1. mai i det gamle Sovjetunionen.

Haltbrekken mener at et slikt show er en ufarliggjøring av krig og krigens konsekvenser, og sier han mener det er usmakelig.

– Alle de barn og mennesker som er blitt bombet, skadet og lemlestet av krig fortjener overhodet ikke at vi gjør denne øvelsen til et show.

– Bør heller informere om alvoret i dette

Statsviter Jo Jakobsen ved NTNU mener også at underholdningsvinkelen er usmakelig.

Han forklarer at militærøvelser i seg selv er nødvendige og i utgangspunktet uproblematiske. Han sier de signaliserer noe alvorlig, at man trener på krig.

– Jeg syns dette er litt pinlig og trist, fordi det er en klar underholdningsvinkel. Jeg vil si at dette er trivialisering av noe som er ganske alvorlig.

Han peker blant annet på at det bygges en VIP-tribune for publikum.

– Dette dreier seg ikke om fremvisning. Dette er samkjøring, samhandling og trening. Det er veldig viktig som en forberedelse på noe man håper at ikke blir en realitet.

I tillegg legger han vekt på at man generelt i Norge og i store deler av Europa ikke har krig i tankene, at man er mentalt uforberedt og ikke er klar over de underliggende spenningene som har gjort øvelsen nødvendig.

– Fra militært og politisk hold skulle man brukt mye mer energi på å informere om alvoret i dette.

Dokumentarfilmskaper Erling Borgen skrev om arrangementet i et Facebook-innlegg mandag.

– Jeg mener at dette er både et etisk spørsmål og et verdispørsmål. Det å gjøre om krigsøvelser til underholdning og sjampagnefest er både uverdig og uetisk, sier han til VG.

Han trekker sammenligninger med militære parader i autoritære regimer han så som korrespondent i blant annet Guatemala og Chile.

– Jeg trodde aldri denne kulturen skulle komme til Norge.

– Sagt med glimt i øyet

Eystein Kvarving, oberst og sjef for kommunikasjonsavdelingen i Forsvarets operative hovedkvarter, avviser overfor VG at demonstrasjonen er ment som underholdning, og sier at det er ment som en demonstrasjon av hva alliansen er i stand til.

– At NATO arrangerer en styrkedemonstrasjon er et uttrykk for at man ønsker å vise samhold i alliansen og demonstrere at NATO er en kapabel militærmakt. Det viktigste med militærmakt og et troverdig forsvar er at man slipper å bruke den. Det følger av en av oppgavene Forsvaret har fått av Stortinget: Å sørge for troverdig avskrekking med basis i vårt NATO-medlemskap, skriver han i en e-post til VG.

Kvarving sier at de er åpne for at folk har ulike holdninger til militærmakt og hvordan den skal synes for omverdenen, men er ikke enig i beskrivelsen av DV-dagen som smakløst eller trivialiserende.

– Når det gjelder uttalelsen om «gladbobler på verandaen» er det noe oberst Håkon Warø har sagt med trøndersk glimt i øyet på et direkte spørsmål i forbindelse med informasjonsmøter. Oberst Warø har gjort en strålende jobb i å informere befolkningen i Trøndelag om øvelsen, og det har ikke vært hans intensjon å fornærme noen, skriver Kvarving.