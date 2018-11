– UVERDIG: Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland anklager statsminister Erna Solberg for uverdig dobbeltspill om abortloven. Her er de to sammen under feiringen av regjeringen og departementenes 200-årsfeiring i Oslo i 2014. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Gro til angrep på Erna i abortsaken: – Uverdig dobbeltspill

INNENRIKS 2018-11-06T20:24:44Z

Hun ledet an i kampen for abortloven. Nå tar Gro Harlem Brundtland et kraftfullt oppgjør med statsminister Erna Solberg (H) og Kristelig Folkeparti.

Publisert: 06.11.18 21:24 Oppdatert: 06.11.18 22:32

Det er ikke så ofte at tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland (79) blander seg inn i norsk politikk.

Men når noen forsøker å svekke kvinnens rett til selvbestemt abort, da klarer ikke den tidligere landsmoderen å sitte stille.

«Jeg regner det som en selvfølge at Stortingsflertallet vil være en garanti mot at dette uverdige angrepet aldri lar seg gjennomføre», fremholder hun overfor VG.

Hun er for tiden på et møte utenlands og svarte ja på VGs forespørsel om intervju, men at det av praktiske hensyn måtte tas via epost.

«Det finnes ikke noe slikt «columbi egg»»

Hun skriver at hun reagerte med stor undring på statsministerens «useriøse utspill omkring abortloven for noen uker siden»:

– Vi har dessverre vært vitne til et helt uverdig dobbeltspill, skriver hun.

Statsminister Erna Solberg har tidligere vært en varm forsvarer av abortloven, men åpnet for innstramming i 2013, da hun gikk inn for å stryke fra abortloven at alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skal være et selvstendig kriterium for abort.

Nå åpner hun igjen for det KrF tolker som innstramminger. Det skuffer Gro Harlem Brundtland .

– Jeg ble forskrekket over hele dette utspillet.

– Kan du utdype hva du mener med uverdig dobbeltspill?

– Det er uverdig å gi inntrykk av at det finnes en enkel løsning på et uløselig problem.

Brundtland fastslår at det ikke finnes en løsning som både ivaretar Solbergs og KrFs ønske.

– Det er ganske enkelt ikke mulig gjennom kamuflasje og ordspill å forene to klare motsetninger: Å stramme inn på kriteriene for å få innvilget abort etter 12.uke - og samtidig ivareta kvinners fulle rettigheter. Det finnes ikke noe slikt «columbi egg», skriver hun og legger til:

– For ikke å snakke om å styrke den, slik det nå hevdes fra Høyres side.

Hun har selv lang erfaring både som lege – i nemnd – og som politiker.

Hun advarer mot konsekvensene av å endre paragraf 2c i abortloven til at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

– Tror du en slik endring i nemndbehandlingen kan balanseres, slik Høie hevder, ved at nemndene skal legge større vekt på kvinnenes vurdering av egen situasjon?

– Jeg synes Høies kommentarer bare bekrefter at man her snakker mot bedre vitende. En rekke tilstander vil jo gi alvorlig skade og funksjonshemninger, selv om det ikke betyr at fosteret «ikke er levedyktig». Å «legge større vekt på kvinnenes vurdering av egen situasjon» illustrerer jo nettopp selve dobbeltspillet i denne saken, svarer Brundtland til VG.

Bakgrunnen for striden er at Erna Solbergs 18. oktober åpnet for å endre abortloven . Hennes abortflørt blir hevdet å ha vært avgjørende da KrF på årsmøter og på landsmøtet fredag, med knapt flertall valgte at det skal innledes sonderinger for å komme inn i dagens Solberg-regjering.

Det er abortlovens paragraf 2c som er i spill:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet», står det der.

Erna tapte * I 2013 gikk Erna Solberg på en smell på landsmøtet i Høyre, da hun gikk inn for å stryke fra abortloven at alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skal være et selvstendig kriterium for abort. * Hun ble overkjørt av Høyres landsmøte som ikke ville godta en slik svekkelse av abortloven.

Høyre-kilder har bekreftet at en løsning på KrF-kravet er å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig» .

Helseminister Bent Høie (H) mener innstrammingen kan balanseres hvis «nemndene skal legge større vekt på kvinnenes vurdering av egen situasjon».

– Umulig oppgave

Harlem Brundtland er er knallhard i sin dom over en slik hestehandel:

– Loven skal endres, de medisinske kriteriene fjernes, men ikke praksis, hevder de. Ordkløveri! Det henger ikke på greip, fremholder hun og spør:

– Hva slags diskusjon tror man legenemnda skal ha med fortvilte kvinner som har fått vite at noe er alvorlig galt med det barnet de bærer?

– Skal de da la være å diskutere det som er selve årsaken til at de søker om abort?

– Og, i stedet la kvinnen lete etter vikarierende, oppkonstruerte argumenter av sosial eller økonomisk karakter?

Før hun selv svarer:

– Det blir en uverdig situasjon for alle parter, og en umulig oppgave for de berørte legene, når de reelle medisinske indikasjonene ganske enkelt er blitt fjernet fra lovverket.

– Fører helt ut i uføret



Hun frykter stor usikkerhet og svekket vern av kvinnens rett til selvbestemt abort.

– Ideen om å benytte begrepet om fosteret er «levedyktig» som erstatning for dagens paragraf 2c, fører helt ut i uføret. Det er åpenbart, skriver hun til VG.

Erna på reise

Statsminister Erna Solberg er tirsdag kveld på reise, og forhindret fra å svare på VGs spørsmål knyttet til Gro Harlem Brundtlands uttalelser, ifølge statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved statsministerens kontor.

Høyre-nestleder og helseminister Bent Høie svarer i stedet, og han kontrer kraftig tilbake mot Gro.

– Dette er et helt urimelig angrep på statsministeren. Hun svarte på en konkret utfordring fra ledelsen i KrF, som ønsket å vite om Høyre og Arbeiderpartiet kan forhandle om disse spørsmålene. Hun svarte på vegne av Høyre «ja». Gahr Støre sa bastant nei, ifølge Høie.

Han legger til:

– Her forsøker Arbeiderpartiet å forskuttere utfallet av forhandlinger som ikke har startet ennå. Det fremstår som useriøst, skriver Høie i en epost til VG tirsdag kveld.

Han skriver deretter det samme som Erna Solberg selv formulerer i en oppdatering på sin Facebook-side tirsdag .

– Det er ikke Høyres politikk å endre paragraf 2c i dagens abortlov. Eventuelle endringer i abortloven vil være gjenstand for en forhandling mellom fire partier. Høyre har ingen ferdig skrevet tekst med inn i forhandlingene. Men vi har sagt at vi er villige til å diskutere også de vanskelige sakene med KrF, skriver Høie.

Han forstår at folk reagerer på debatten.

– Når det gis inntrykk av at Høyre vil gjøre det vanskeligere å få abort og truer kvinnens rettigheter, så blir mange naturlig nok opprørt. Men slik er det ikke. Høyre er villig til å diskutere hvordan vi kan drøfte etiske problemstillinger i møte med den teknologiske og medisinske utviklingen. I fremtiden vil vi kunne vite enda mer om fosterets sykdom og avvik. Derfor mener Høyre at kvinnens vurderinger er det som skal veie tyngst. Samtidig mener jeg det er mulig å få til en lovtekst som ikke oppleves diskriminerende, skriver Bent Høie.

Han kommer også med et takk for sist til Gros parti.

– Sist vi hadde denne diskusjonen var Ap sin grove påstand at Høyre ville tvinge kvinner til å føde barn uten hjerne. Det er viktig for oss å være tydelig på at ingen skal tvinges til å bære frem barn som ikke er levedyktige, sier Høie som sikter til en uttalelse fra tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen for seks år siden.

KrFs 1.nestleder Olaug Bollestad, avviser at Erna Solberg og KrF driver et uverdig dobbeltspill.

– En debatt om denne saken er slett ikke et uverdig dobbeltspill, men en svært viktig debatt om hvordan vi kan motvirke et sorteringssamfunn. At Ap nok en gang hevder at kvinnens selvbestemmelse er truet, når denne retten ivaretas som før i loven, er derimot krevende. KrF hadde samme erfaring med Ap i reservasjonsdebatten i 2014, skriver Bollestad i en epost til VG.

– Gir du og Erna Solberg inntrykk av at det finnes en enkel løsning på et uløselig problem, slik Gro hevder?

– Jeg tror ikke dette er en uløselig utfordring, men jeg tror ingen av oss tar lett på dette men at vi mener det er verdt å ta debatten og finne løsninger som kan sikre at den diskriminerende delen av lovverket fjernes, samtidig som kvinnens vurdering av situasjonen fortsatt tillegges vesentlig vekt, svarer Bollestad.