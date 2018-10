Tredje dag med rødt farenivå for Veslemannen

INNENRIKS 2018-10-11T06:50:44Z

RAUMA (VG) Det har gått en rekke ras på Veslemannen i går kveld og natt, melder NVE. De forventer at skredfaren vil holde seg høy i dagene som kommer.

Publisert: 11.10.18 08:50 Oppdatert: 11.10.18 09:20

Det store raset fra Veslemannen lar vente på seg, og sagaen om fjellpartiet virker ikke å ha noen ende.

Beboerne i de fire husholdningene i det rasfarlige området er evakuert for femte gang i år og for tiende gang siden 2014. Nå opprettholder NVE det høyeste farenivået, rødt, slik at beboerne som er evakuert ikke får flytte hjem.

Veslemannen Et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få centimeter, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn halvannen meter den siste måneden.

Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter, som vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

– Det er store bevegelser i fjellpartiet, og det gikk en rekke ras i går kveld og i natt. Det største gikk fra et midtparti i går kveld klokken 22.18. Dette var et område med stor hastighet hele gårsdagen, og det var en markert akselerasjonsfase før det kollapset, sier Lars Harald Blikra, geolog og seksjonssjef i NVE.

Bevegelsene i fjellpartiet har gått noe ned de siste timene, men det er registret bevegelser på 40 til 80 centimeter i døgnet i fjellets øvre parti. I de nedre områdene er bevegelsene mindre, med bevegelser på tre til fire centimeter i døgnet.

– Skredene vi så i går kveld og i natt er ubetydelige med tanke på totalt volum i fjellpartiet, sier geolog i NVE, Einar Anda.

Forventer fortsatt store bevegelser

Det er meldt høye temperaturer i området, og vannmassene fra snøsmeltingen gjør fjellpartiet mer ustabilt. Samtidig er det meldt oppholdsvær de nærmeste dagene. Lørdag skal imidlertid regnet starte å pøse ned.

– Snøsmeltingen fører til fortsatt tilførsel av vann til det ustabile fjellpartiet, selv om det er oppholdsvær. NVE forventer at fjellpartiet vil ha store bevegelser utover uken. Vi opprettholder mest sannsynlig rødt farenivå til over helgen, men vi ser det an fra dag til dag, sier Anda.

Her kan du lese hvorfor geologene vurderer det som uaktuelt å sprenge fjellpartiet.

Å gjennomføre en sprenging eller prøve å fremprovosere et ras med å tilføre vann er ikke aktuelt.

– Vi lar naturen gå sin gang, det er for komplisert å gjøre noen inngrep, sier Anda.

Flere hundre tusen kubikkmeter

Beregninger gjort av NVE viser at det kan rase opptil 180.000 kubikkmeter med stein fra Veslemannen. Fjellet, som ligger 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes, er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.

Anda sier at fjellpartiet kan gå i mange små ras.

– Men det mest sannsynlige er at slike små skred fører til akselerasjon i fjellet, som gjør at resten av fjellet vil gå.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg 3,3 meter den siste måneden, opplyser NVE.