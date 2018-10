DREPT: 18 år gamle Håvard Pedersen ble i sommer knivstukket og drept utenfor Coop i Vadsø. Familien har frigitt bilder av ham gjennom bistandsadvokat Edel Olsen. Foto: Privat

Mener drapssiktet afghaner var psykotisk da Håvard (18) ble drept

Den 18 år gamle asylsøkeren som er siktet for drapet Håvard Pedersen (18) i Vadsø i sommer, var psykotisk da drapet skjedde, mener de sakkyndige.

Mannen vurderes som utilregnelig og de de rettspsykiatrisk sakkyndige mener det er høy risiko for at siktede vil begå framtidig voldskriminalitet dersom han ikke underlegges tvungen behandling, skriver iFinnmark .

Det kommer frem i kjennelsen etter fengslingsmøtet i Nord-Troms tingrett mandag.

Håvards kollega: Varslet både kommunen og politiet om siktedes atferd

I mandagens fengslingsmøte konkluderte Nord-Troms tingrett med å opprettholde varetektsfengslingen ved tvungen plassering i psykiatrisk institusjon i fire nye uker. I en tidligere kjennelse fra Nord-Troms tingrett kom det fram at det er sannsynlig at det blir reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern dersom det viser seg at mannen var utilregnelig på drapstidspunktet.

Broren til Håvard Pedersen i hyllest : – På lørdag takket en bauta av de sjeldne av

Den siktede afghaneren ble etter drapet innlagt på sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus i Asker, men ble i september overført til sikkerhetsavdelingen ved Åsgård i Tromsø.

Pedersen ble drept med kniv inne på Coop Byggmix i Vadsø , der han var på jobb. Noe motiv for drapet er ikke blitt avdekket.