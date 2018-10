I FRIKIRKEN: Sylvi Listhaug besøkte Evangeliesenterets landsstevne utenfor Halden før valget i 2017. I hennes ferske bok får Den norske kirke hard kritikk. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Listhaugs oppgjør med kirken: «Oppbevaringsplass for gamle travere fra bistandsbransjen og venstresiden»

Sylvi Listhaug (Frp) tar et knallhardt oppgjør med Den norske kirke i sin nye bok. Hun mener at kirken «råtner på rot» og er mer en «arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro». Også KrF får gjennomgå.

Publisert: 23.10.18 09:09 Oppdatert: 23.10.18 09:53

Det er kirkens liberale syn på innvandring som ligger bak angrepet på den tidligere statskirken. Det er også Listhaugs hovedkritikk mot KrF.

I sin ferske bok «Det andre tier», skriver Listhaug at hun og mannen Espen likevel har valgt å bli stående i kirken:

«Jeg har bestemt meg for at de ikke skal få bli kvitt meg. Den seieren skal de ikke få», skriver Frp-nestlederen i boken som kommer ut på Kagge forlag i dag.

Støtter ekteskapsloven

Men Listhaug går også langt i å angre på sitt harde angrep på ekteskapsloven i 2009. Det er snøen som falt i fjor, mener hun. For nå har Listhaug endret syn og mener at loven er kommet for å bli:

«Kirkene må selvsagt bestemme selv hvem de vil vie, og staten skal ikke legge seg bort i hvilket kjønn de som gifter seg, har» skriver hun i boken.

Politikk foran kristendom

Hun tar et hardt oppgjør med flere av biskopene. Kirkens fremste biskop, preses Helga Haugland Byfuglien, får gjennomgå fordi hun i 2015 kom med oppfordringer om å ta imot flere flyktninger.

«Kirken har vært en av de viktigste og sterkeste pådriverne for en liberalisering av asylpolitikken», skriver Listhaug og legger til:

«Selv mener jeg at Den norske kirke burde være en kirke for alle, men nå føler jeg ofte at det er politikk, og ikke så mye kristendom, som kommer i første rekke.»

Lite opptatt av kristne

Også biskop Atle Sommerfeldt får hard kritikk fra den tidligere innvandrings- og inkluderingsministeren:

«Når jeg lytter til biskoper som Sommerfeldt, får jeg inntrykk av at han egentlig er lite opptatt av de kristnes situa­sjon i områder av verden der de er forfulgt (...) mens han går langt i å fremstille muslimer som viljeløse roboter som ikke selv har ansvar for sine gjerninger og ugjerninger.»

Listhaug skriver at når Sommerfeldt ikke bruker tid til å kritisere henne, snakker han gjerne om oljeboring i Lofoten, eller prøver å innføre kjøttforbud i kirkene i bispedømmet hans:

Oppbevaringsplass

«Det viser hvordan kirken i stor grad har blitt en oppbevaringsplass for gamle travere fra bistandsbransjen og venstresiden.», skriver han.

Hun mener Sommerfeldt også tilhører en del av den norske eliten som blant annet består at et selvoppnevnt meningspoliti - mennesker som føler seg bedre enn andre og plasserer seg selv på en pidestall.

VG har vært i kontakt med biskop Sommerfeldt.

– Er opptatt i hele dag, og er i tenkeboksen om- og eventuelt hvordan jeg skal svare, skriver Sommerfeldt i en sms til VG.

Han legger likevel til:

– Det er ikke en nyhet at maktpolitikere har vansker med kirkelederes kritikk.

KrF: Absurd logikk

Listhaug hevder at mange kristne har forlatt KrF fordi kristne, både i og utenfor kirken, «ser behovet for å slå ring om den norske og kristne kulturarven».

Hun omtaler Kjell Ingolf Ropstad sitt utspill i 2017 som det verste eksempelet, da KrF-nestlederen sa til Fædrelandsvennen at 10 000–15 000 nye muslimer inn i landet var helt uproblematisk, siden det er sekulære nordmenn som truer de kristne verdiene.

«Det er en absurd logikk», skriver Listhaug.

«Jeg snakker ofte med KrF-velgere som synes utviklingen i partiet deres er trist», legger hun til.

Kjell Ingolf Ropstad synes ikke det er overraskende at Listhaug er uenig med ham og KrF i asylpolitikken.

– Det er vel ingen bombe at Sylvi Listhaug og jeg ser litt forskjellig på innvandringpolitikken, sier Ropstad som for tiden er KrFs fremste eksponent for å ville gå i regjering sammen med Listhaugs parti Frp, Venstre og Høyre.

– Når KrF og de fleste i Norge mener Norge skal være med å ta ansvar for mennesker som flykter for livet fra for eksempel IS’ herjinger, så er ikke det fordi man vil fjerne den kristne verdiarven her i landet, men fordi man tar dets innhold på alvor, kontrer Ropstad.

Han legger til at det hverken er muslimene eller katolikkene som har innvandret til Norge som har kjempet mot kristendom i skolen, bordbønn eller skolegudstjenester.

Vil fjerne kontantstøtten

I boken skriver Listhaug at hun også ønsker å avvikle kontantstøtten, en av KrFs største hjertesaker.

«Jeg mener at kontantstøtten i sin nåværende form må skrotes. Dessverre misbrukes den av noen innvandrerfamilier til å holde mor hjemme istedenfor at hun kvalifiserer seg for det norske arbeidsmarkedet eller kommer i jobb» skriver Listhaug.

Hun mener imidlertid at ordningen kan videreføres, dersom det stilles strengere krav til mottakerne av ytelsen.

«Jeg mener ordningen burde vært knyttet til mors innsats i arbeidslivet, slik at de som skal motta kontantstøtte, må ha opptjent rettigheter gjennom arbeidslivet. Som integreringsminister fikk jeg gjennom forslag om at man må ha bodd fem år i Norge for å ha krav på kontantstøtte, men det er ikke nok. Jeg ønsker valgfrihet for barnefamiliene fordi jeg alltid har vært for å tilrettelegge for ulike valg, men det må stilles krav, slik at ikke kontantstøtten brukes til å hindre integrering» skriver hun.