Hund drepte sauer i Sandnes

Flere sauer er drept etter at en løs hund gikk til angrep ved Stokkelandsvannet i Sandnes.

Politiet fikk beskjed om at hunden løp og bet etter sauene, og rykket ut. Da de ankom sprang hunden fortsatt etter sauer på beitet.

– Vi fikk først beskjed av politiet om at en hund hadde vært her og herjet. De hadde tatt den på fersken, sier bonde og eier av sauene, Paul Kyllingstad, til VG.

– Det er trist. Det er ikke et pent syn, sier han.

Bonden forteller til VG at han er midt i oppryddingsarbeidet etter angrepet. Det er blitt sendt veterinær til stedet for å undersøke de skadede sauene.

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt forteller til VG at da politiet forlot stedet, var det 9 døde. Ytterligere to ble avlivet på stedet av veterinær.

Kyllingstad forteller at flere sauer også ble sendt til slakt etter hendelsen.

– Så langt ser det ut som 10 sauer ble drept, og 7 måtte avlives på grunn av skadene. I tillegg er det en del fortsatt skadet, sier han til VG i 13-tiden.

Kyllingstad har rundt 70 sauer på beite i det samme området.

Flere sauer sendt til slakting

Kyllingstad sier at mange sauer har brekte ben eller er såpass skadet at de må sendes til slakter. Han sier det er noe av det styggeste han har sett.

– Vi bor i et turområde, men det har gått helt fint i mange år. Det er kommunen som eier det, men jeg har tilrettelagt stien, og det skal være greit å gå her med hund så lenge den er i bånd, forteller han.

Politiet bekrefter at de har kommet i kontakt med hundens eier. Operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt sier at hunden i henhold til lovverket risikerer å bli avlivet.

– I forhold til loven risikerer eieren også bøter og til og med fengsel, men det vil bli avgjort av en jurist, sier Bjørnsen.

Ifølge Paul Kyllingstad er ikke sauene forsikret. Sønnen Håkon anslår overfor Stavanger Aftenblad at hver sau har en økonomisk verdi på mellom 2000 og 3000 kroner.

Kyllingstad legger til at det sannsynligvis vil bli aktuelt med erstatningskrav for at bøndene skal bli økonomisk kompensert.

– Jeg håper dette fører til at folk blir mer forsiktige med å holde hunden i bånd, sier han.