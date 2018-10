Stavanger-ordfører: – Vurderer å politianmelde etter bomringaksjon

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger vurderer politianmeldelse etter at rundt 50 bomringaksjonister marsjerte inn i bystyresalen under mandagens møte.

– En av demonstrantene gikk opp på bystyrets talerstol og flyttet seg ikke da jeg sa at han måtte gå ned. Det er et angrep på byens øverste demokratiske organ. Jeg mener det er alvorlig, sier ordføreren.

Ble redde

Ordfører Christine Sagen Helgø fulgte selv med på behandlingen av protokollen fra forrige bystyremøte, da dørene gikk opp og demonstranter med mye lyd inntok salen i byens rådhus.

– Jeg ble overrasket, men ikke skremt. I dag har jeg fått mange tilbakemeldinger fra representanter som sitter slik til i salen at de ikke har like god oversikt som meg. De følte det veldig ubehagelig. Ting skjedde bak dem og enkelte opplevde det som skremmende og sier at de ble redde, sier ordføreren.

– For døve ører

Demonstrantene brukte sirener og ropte slagord i bystyresalen. Det fortsatte de med da de etter hvert trakk seg ut av salen.

Rogalands Avis skriver at aksjonsleder Sikveland holdt appell utenfor rådhuset og forsikret at aksjonistene ikke ville gi seg før bomringen er borte.

– Dette var en helt ny måte å demonstrere på. Nå kom det noe det var liv i, og det var dere, ropte han gjennom megafonen til de oppmøtte. De svarte med applaus, skriver Rogalands Avis.

Aksjonslederen sier til lokalavisen at de opplever å ikke komme i dialog med politikerne og at de snakker for døve ører. Ordføreren sier at det var aksjonens leder Jan Ove Sikveland som ikke fulgte oppfordringen om å gå ned fra talerstolen.

VG har ringt og sendt sms til aksjonslederen for å få hans kommentar til den mulige anmeldelsen. Sikveland har ikke svart.

– Vi har oppfattet budskapet

Ordfører Christine Sagen Helgø forsikrer at politikerne har fått med seg aksjonistenes budskap.

– Alle har forstått at de er imot bomringen. Men de må forstå at det er forskjell på å bli hørt og å få viljen sin. Dette prosjektet handler om å få gjennomført store infrastrukturprosjekter i vår region og er en løsning vi må godta. Vi opplever aksjonistene som vanskelige å samarbeide med. De snudde ryggen til og pep da fylkesordføreren holdt tale, de bruker roperter og griser til. De metodene er vanskelige å forholde seg til. Vi er vant til å diskutere på mer saklig nivå, sier ordføreren.

Avgjør reaksjon torsdag

Torsdag skal rådmann, ordfører og kommunens beredskapssjef møtes og diskutere reaksjoner etter demonstrasjonen.

– Vi er opptatt at dette må få konsekvenser for dem som gjorde det og hindre at det skjer igjen. Det tristeste i denne situasjonen er at vi hittil har praktisert et veldig åpent hus med lett tilgang til salen og de politiske møtene. Nå må vi vurdere om vi må iverksette tiltak. Kanskje må folk som vil følge møtene, registrere seg med navn. Kanskje må vi utvide vaktholdet, sier ordføreren.

1. oktober ble 17 nye bomstasjoner i den omstridte bomringen rundt Stavanger satt i drift. I forkant var temperaturen svært høy. Blant annet ble flere av bomstasjonene påtent og ødelagt helgen før de ble satt i drift.