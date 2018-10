HARDT UT: KrF-leder Knut Arild Hareide sier det ikke er fnugg av integrering, det Human Right Service står for. Foto: Cicilie S. Andersen

Hareide om Storhaug-støtten: - Viser hvorfor KrF ikke bør gå inn i regjeringen

KrF-leder Knut Arild Hareide går kraftig ut mot regjeringen og sier forsøket på å gi mer penger til Hege Storhaugs HRS, viser hvorfor KrF ikke bør gå inn i Solberg-regjeringen.

Finansminister Siv Jensen varslet tirsdag morgen at regjeringen vil revurdere forslaget i statsbudsjettet for neste år om å kutte støtten til Hege Storhaugs Human Right Service, fra 1,8 til 1,3 millioner kroner.

Hennes statssekretær, Petter Kvinge Tvedt, bekreftet overfor VG tirsdag formiddag at regjeringspartiene er blitt enige om endringen og at det betyr at at HRS får beholde statsstøtten på 1,8 millioner kroner.

Det er en snuoperasjon Knut Arild Hareide ikke synes noe om.

– Venstre blir presset

– Denne saken er et godt eksempel på hvorfor KrF ikke bør gå inn i Solberg-regjeringen. Vi vil konsekvent komme i mindretall i utrolig mange saker i Solberg-regjeringen, fordi tyngdepunktet i den regjeringen vil ligge til høyre for Høyre. Tiltross for at det er stor motstand i Venstre i denne saken, presses partiet til å bli med på noe de er imot, fordi det er en viktig sak for Frp, sier Hareide.

– Det er mange i KrF som mener dere risikerer samme situasjon i en eventuell Støre-regjering, hvor dere er avhengige av SV?

– Det er ikke riktig. Vippepunktet i en Ap-Sp-KrF-regjering vil være i sentrum, ikke til venstre for Arbeiderpartiet: Vi kan samarbeide begge veier og er ikke avhengige av SV. Og skulle det tilspisse seg i saker, tror jeg SV vil stemme for en Støre-regjering og ikke en regjering Frp er med i.

– Ikke et fnugg av integrering

Han sier pengestøtten til HRS må endres.

– Det argumenteres med integreringstiltak for å underbygge at Human Right Service får statsstøtte. Men det er ikke ett fnugg av integrering i det Human Rights Service (HRS) står for, fastslår Hareide.

– Vi står derfor på at kuttet fra 1,8 til 1,3 millioner kroner skal vedtak. I tillegg vil vi fjerne de fra denne posten og overføre dem til kulturdepartementet, for vurdering av fremtidig støtte, sier Hareide.

VG har bedt om å få kommentar fra Frp-leder og finansminister Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande, men de har foreløpig ikke vært tilgjengelig. Hege Storhaug viser til daglig leder som foreløpig ikke har besvart VGs henvendelser.

