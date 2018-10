Dette kan skje hvis Hareide trekker seg på landsmøtet

Høstens store politiske drama kan ende med at KrF bytter partileder. Men partiets retningslinjer tar ikke høyde for den høyspente situasjonen som har oppstått.

Etter flere intenese uker, nærmer KrFs skjebnefredag seg. 2. november skal landsmøtet avgjøre partiets retningsvalg.

Tirsdag ble siste fylkesårsmøte avholdt i Østfold, og tallenes tale er klar: Det er flertall for blå side, ikke for Hareides ønske om å samarbeide med Ap og Sp.

Ultimatum

Det store spørsmålet er om Hareide vil stille et ultimatum til landsmøtet, og si at han går av som partileder om hans side ikke får flertall. NRK har tidligere meldt at Hareide har sagt til sentralstyret at det ikke er naturlig at han fortsetter som partileder i en sånn situasjon. Også VG har fått disse opplysningene bekreftet.

VG meldte at Espen Hasle fra Oslo KrF håper en skriftlig, anonym avstemning på landsmøtet skal redde Knut Arild Hareides fremtid som partileder.

Overfor VG i går ville ikke Hareide erkjenne noe endelig nederlag, og peker på at det er landsmøtet som avgjør til slutt.

– Jeg ser at blå side ligger an til å ha flere mandater enn det jeg har på nåværende tidspunkt, men det er og mange delegater som reelt sett ikke har bestemt seg endelig, sa han.

– Lovene tar ikke høyde for situasjonen

Så hva skjer om Hareide trekker seg?

I KrFs lover og retningslinjer (se faktaboks) er det uklart om partiet umiddelbart kan utpeke en ny leder eller om de må vente til neste landsmøte, dersom Hareide ønsker å trekke seg på fredagens møte.

– Generelt er det ikke noen retningslinjer for ekstraordinære landsmøter. Lovene tar ikke høyde for den situasjonen som nå har oppstått, opplyser administrasjonssjef i KrF, Gunnar Rein Olsen.

Landsmøtet KrF Landsmøtet skal gjøre følgende ting: Velge en valgkomité på 9 medlemmer. Valgkomiteen skal til neste landsmøte komme med forslag på leder, 1. nestleder, 2. nestleder, 5 medlemmer med 7 vara­medlemmer til sentralstyret, revisor, kontroll­komité og ny valgkomité. Godkjenne årsmeldingen. Velge leder, 2 nestledere, 5 medlemmer med 7 vara­medlemmer til sentralstyret, revisor som skal være statsautorisert og kontrollkomité på 2 medlemmer. Behandle de saker som landsstyret eller sentralstyret legger fram. Det landsmøtet som blir holdt i stortingsvalgåret, skal vedta valgprogrammet.

Kan bli sittende til neste år

Ettersom ledervalg ikke står på agendaen, er ikke valgkomiteen innkalt til møtet, opplyser administrasjonssjefen.

– Det normale er at valgkomiteen innstiller til valg på landsmøter, sier Rein Olsen.

Han sier at det ikke er praktisk mulig å utvide landsmøtet 2. november med en dag, for å gjennomføre et eventuelt ledervalg.

– Jeg vil ikke bidra til spekulasjoner i hva som skal skje hvis en i partiledelsen trekker seg nå. Mellom landsmøtene er det landsstyret som er det øverste organet.

Et alternativ er dermed at Hareide trekker seg, og at en av nestlederne konstitueres som ny leder av landsstyret frem til et nytt landsmøte kan avholdes.

Hvorvidt reglene rundt ledervalg kan bli avgjort politisk på landsmøtet, kan Rein Olsen ikke svare på.

– Jeg skjønner at dette er interessante problemstillinger, men jeg kan kun gi tilbakemelding knyttet til det formelle og praktiske, sier han.

Dragkamp

Neste ordinære landsmøte i KrF er i april 2019. Landsstyret i KrF kan kalle inn til et nytt lands­møte før dette, men dette krever minst en måneds varsel.

– Valg av partileder, nestleder og sentralstyre skjer på landsmøtet i 2019, svarer partiets kommunikasjonssjef, Mona Høvset, på spørsmål om hva som skjer dersom Hareide trekker seg på landsmøtet 2. november.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er pekt på som den naturlige arvtageren dersom Hareide trekker seg. Han vil ikke kommentere saken. Det vil heller ikke Hareide eller nestleder Olaug Bollestad.