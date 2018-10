FENGSEL: En fotballtrener ble torsdag dømt i Sør-Trøndelag tingrett til fengsel etter å ha krenket mindreårige gutter. Mannen måtte i tillegg betale erstatning til guttene og ble fradømt retten til å trene barn. Foto: Kristian Helgesen

Fotballtrener dømt til fengsel for seksuell krenkelse av mindreårige gutter

INNENRIKS 2018-10-12T12:25:36Z

Mannen i 20-årene ble dømt til 11 måneder fengsel og til å betale 75.000 kroner i erstatning til fem gutter på laget han trente. Treneren ble blant annet dømt for fremstilling som seksualiserer barn.

Publisert: 12.10.18 14:25

Fotballtreneren ble torsdag dømt til elleve måneders fengsel for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, for å ha utvist seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år og for å utvist skremmende, plagsom eller hensynsløs atferd.

Da politiet ransaket boligen til mannen og beslagla PC-en hans, fant de blant annet 3500 bilder som fremstiller seksuelle overgrep og seksualiserer barn.

Politiet mener at mannen i tidsrommet 2015–2017 både lagde og var i besittelse at til sammen 197 datafiler med billedmontasjer, bilder og filmer som seksualiserer barn.

Mannen var også tiltalt for å ha fått to av guttene han trente til å sende flere nakenbilder.

Mister retten til å trene barn

Treneren skal ha hatt trenerverv i tre idrettslag. Det var slik han kom i kontakt med guttene. Treneren ble torsdag fradømt retten til å være instruktør eller trener for barn på ubestemt tid.

Treneren var også tiltalt for å ha utøvd vold mot flere mindreårige gutter ved flere anledninger. Dette ble han frifunnet for.

Tar betenkningstid

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og gjorde også det i retten.

– Han er skuffet over at retten har hatt et annen syn enn han. Vi kommer nå til å gå igjennom dommen nærmere, og se hvordan vi eventuelt kan angripe den, sier hans forsvarer Arve Opdahl.