SIKRER SPOR: Krimteknikere jobber på stedet der en mann ble slått i hodet med et balltre lørdag ettermiddag. Foto: ANDERS SOOTH KNUTSEN/VG

Sofiemyr: Jakter to menn etter angrep med balltre

INNENRIKS 2018-10-20T18:13:48Z

En mann er fraktet til Ullevål sykehus etter å ha blitt slått i hodet med et balltre. Politiet mistenker to østeuropeiske menn for å stå bak angrepet.

Publisert: 20.10.18 20:13

Politiet i Follo jakter to menn etter at en mann ble slått i hodet med et balltre lørdag ettermiddag klokken 16.00. Mannen ble fraktet til Ullevål i ambulanse.

– Han ligger på overvåkningen der. Utover det vet vi ikke noe mer om tilstanden hans, sier operasjonsleder hos Øst politidistrikt.

De mistenkte er to menn, som antas å være østeuropeiske. De skal ha forlatt stedet i en sølvfarget Audi, ifølge en Twitter-melding fra Øst politidistrikt.

Lørdag kveld er området fortsatt sperret av, og krimteknikere jobber med å sikre spor på stedet.

– Når noen blir slått i hodet med et balltre og må fraktes til Ullevål, så er det alvorlig. Derfor har vi krimteknikere på stedet, sier operasjonsleder.

Ingen er så langt pågrepet.

Ettersom det dreier seg om en voldssak, kommenterer ikke Ullevål sykehus skadeomfanget til mannen, ifølge pressevakten.