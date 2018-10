TILBAKE: Karin Vange utenfor huset i Blåbærmyra i Skjåk kommune sitt mandag morgen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Karin (68) fryktet det verste: – Her er det jo helt tørt!

INNENRIKS 2018-10-15T06:52:40Z

SKJÅK (VG) Gleden var stor da Karin Vange (68) dro tilbake for å sjekke hvordan det hadde gått med huset hennes i hardt flomrammede Skjåk kommune.

Publisert: 15.10.18 08:52 Oppdatert: 15.10.18 10:15

– Her er det jo helt tørt! Det er helt utrolig at det har gått så bra. Nå som jeg har sett huset mitt, føler jeg meg rolig og trygg, sier Karin Vange til VG.

Da 68-åringen evakuerte seg selv søndag morgen, krysset hun fingrene for at grunnmuren var så høy at det ikke skulle komme vann inn i huset.

– Å miste materielle ting er ikke det verste. Jeg tenkte mer på hvor mye arbeid det kom til å bli. Utover det var jeg bare glad for at barna mine ikke var her.

VG ble med i båt da Vange dro tilbake til huset mandag for å hente ekstra klær. Hun bor på Skjåk Turistheim, sammen med flere av de 77 evakuerte.

Se video:

– Uvirkelig

Vange beskriver flomsituasjonen i kommunen som uvirkelig.

– Klokken åtte i går morges tittet jeg ut vinduet, og da kom det vann nedover gaten. Jeg gikk ut for å se nærmere på elven, og da jeg kom ut i veien, møtte jeg den. En halvtime senere var tomten min oversvømt.

Sjekk været der du bor på pent.no!

Flys ut med helikopter

Mandag er flomfaren satt til oransje nivå for Hordaland, Sogn og Fjordane og Ottavassdraget i Oppland .

I Skjåk kommune er 77 innbyggere blitt evakuert. Selv om flomtoppen trolig er nådd, blir de evakuerte advart mot å vende hjem.

– Det er blant annet fare for jordras når vannet trekker seg tilbake og trykket i bakken blir borte, skriver kommunen på sine hjemmesider. De ber befolkningen om å spare på vannet og fortsatt koke drikkevannet.

Politiet er mandag formiddag i ferd med å fly ut isolerte hytteboere fra hytteområdet Liavatnet. Mobilmasten i området er uten strøm, og dermed er det ikke mulig å få kontakt med personene som sitter fast, skriver NRK .

Kjøligere

Det ventes at vannføringen i de tre fylkene vil synke raskt i de fleste vassdrag når nedbøren avtar og temperaturen synker, ifølge varsom.no .

– Det er ikke ventet noe særlig mer nedbør i dag. I tillegg har temperaturen falt, så snøsmeltingen har stoppet. Dermed synker vannstanden, så får vi se på skadeomfanget, sier statsmeteorolog John Smits til VG.