TILTALTE: Spesialenheten har tatt ut tiltale mot en politileder for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Foto: Jo E. Brenden

Politileder tiltalt og suspendert

En politileder i Nordland politidistrikt er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling. Politimannen nekter straffskyld.

Publisert: 06.11.18 10:10 Oppdatert: 06.11.18 11:44

Det opplyser politidistriktet i en pressemelding. Politilederen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Ifølge tiltalen skal mannen ha vært hjemme hos kvinnen som er fornærmet i saken og hjulpet henne med å skrive en merknad til forhåndsvarsel om tilbakekall av førerretten. Deretter skal de to ha hatt seksuell omgang.

– Han erkjenner ikke straffskyld og han bestrider at det var en utnyttelse av overmaktsforhold. Han har ingen kommentar utover dette, sier hans forsvarer Karle Øvereng til VG.

Alvorlig sak

– Dette er en type sake som Spesialenheten ser alvorlig på. For det første handler det om tilliten til politiet og for det andre så kan en slik hendelse påvirke offeret i ettertid, sier Per Martin Utkilen fra Spesialenheten for politisaker til VG.

Uriktige opplysninger

Spesialenheten mottok tips i saken om politimannen i våren 2018. Mannen er også tiltalt for å ha gitt uriktig erklæring i et politidokument. Ifølge tiltalen skal ha ha sendt et brev til politidistriktet der han ga opplysninger knyttet til fornærmede i saken, selv om han ikke visste at disse opplysningene var riktige.

– Det var en ansatt i politidistriktet som mottok tips om utnyttelses-saken og så har etterforskingen avdekket tilfellet med å gi uriktig erklæring i et politidokument, sier Utkilen.

– Samme person som er fornærmet dukker også opp i saken der tjenestemannen er tiltalt for å ha gitt en uriktig forklaring, sier Utkilen.

Nordland politidistrikt har opprettet personalsak og politilederen har vært suspendert fra sin stilling mens saken har vært under etterforskning, står det videre i pressemeldingen fra politiet.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.