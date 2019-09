KLAR FOR MER MAKT: MDG, med førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg i Oslo, er klar for mer makt etter en dobling på meningsmålingene fra kommunevalget i 2015. Foto: Frode Hansen, VG

Doblet oppslutning: Snuser på Aps byrådsplass i Oslo

Oslos grønne bølge skal omsettes i politikk. Lan verner byrådsleder Raymond Johansen, men andre Ap-byråder lever farlig når forhandlingene starter etter valget.

– Pust med magen nå.

– Har dere gaffatape?

Stemningen er spent blant de frivillige på Miljøpartiet de grønnes valgkamp-kontor i Oslo. Rekordmålinger og gode muligheter til å styre Oslo i fire nye år gjør at mye ligger i potten.

Lokalet må forberedes før partitoppene kommer for å møte pressen, spille inn video og sykle ut til frivillige i byen for å gi dem boller som takk for innsatsen.

På veggen henger post-it lapper med navn på frivillige som har gjort en ekstra innsats. Ved siden viser søylene på en tavle at partiet har gjort rekordmange husbesøk.

Nå skal nasjonal talsperson Arild Hermstad, stortingsrepresentant Une Bastholm og byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg ut på sykkeltur for å takk noen av partiets 1000 frivillige i Oslo.

Lukter på Næringsbyråden

Hermstad får ikke festet det grønne flagget bak på sykkelen før avreise, men den tidligere Framtiden i våre hender-lederen er klar på hvorfor MDG skal feste grepet om Oslo-politikken og hva som tiltrekker ham mest med rollen som politiker. I våres vikarierte Hermstad er kort periode som samferdsels- og miljøbyråd for Berg.

– Det var jo mye mer effektivt å bestemme enn å mase på politikere om å gjøre ting de ikke vil, sier han om erfaringen.

Sist kommunevalg fikk MDG 8,1 prosent oppslutning. Snittet av de siste meningsmålingene gir dem 15,9 prosent oppslutning. Ap går tilbake fra 31 prosent og ligger foreløpig på 21,3 prosent.

Etter valget skal MDGs økte oppslutning omsettes i hard politisk valuta. Det betyr trolig flere byråder.

KLARE FOR MER MAKT: Hermstad (midten) regner med at partiet får flere byrådsposter etter valget. Til venstre står Une Bastholm. I midten forberede Hermstad sykkelen for dagens tur. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

– Er ikke ordfører, varaordfører og byrådsledervervene så spennende for MDG?

– Nei. Det er byråds-postene som er mest interessante for å gjennomføre politikk. Etter valget får vi ser hvilke poster vi vil ha, sier Hermstad, som understreker at alt avgjøres i forhandlinger mellom partiene og påvirkes av valgresultatet.

– Byråd for næring og eierskap kan være en interessant posisjon for oss. Som næringsbyråd kan man bidra til en miljøvennlig næringspolitikk og bruke verktøy for å få fart på arbeidet med å etablere flere miljøvennlige bedrifter. Og man kan styre viktige kommunale foretak, som Oslo Havn, sier Hermstad.

MDG har blant annet gått til valg på å stanse cruisetrafikken til Oslo.

Andre kjente etater under byrådsposten er Næringsetaten, Boligbygg, Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg, som til sammen har flere hundre ansatte og hver dag påvirker utviklingen av Oslo by.

– Det kan også være aktuelt å utvide antallet byråder fra dagens syv, sier Hermstad.

Får kjeft for trær

Før sykkelturen skal det spilles inn reklamevideo med MDG-flagg inne på kontoret.

– Arild, du må se mer engasjert ut. Men ikke slå til hverandre, sier parti-fotografen med henvisning til de lange flaggstengene.







– IKKE SLÅ: I morgentimene spilte MDG-toppene inn video for å mobilisere. Parti-fotografen ville ha mye energi, men ikke for mye. F.V. Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Arild Hermstad.

Første stopp på sykkelturen er Nationaltheatret T-banestasjon. Der står ekteparet Rena Levin og Christian Hansson fra Ullern. De peker velgere på jakt etter et stemmelokalet bort til Oslo rådhus.

– Hos oss på Ullern er det så blått som det kan bli her i Oslo. Men vi merker faktisk at miljøengasjementet sprer seg der også, sier Levin til VG.

– Jeg har valgt MDG på grunn av klimasaken, miljøkampen og måten partiet omfatter det flerkulturelle samfunnet på sier Levin, som selv opprinnelig er fra USA.

FIKK KJEFT: En forbipasserende var sint over at trærne utenfor Saga kino er hugget ned. MDG-toppene har svaret klart. Foto: Eiliv Frich Flydal

Bak henne jobber gravemaskinene hardt med å rydde vekk restene av trærne og annet som utgjorde den ikoniske alleen utenfor Saga kino. De siste dagene har både Venstre og Høyre anklaget MDG for å rasere området i en rekke medieutspill og hissige poster i sosiale medier.

– Nå er jeg ordentlig forbanna på MDG, altså. Tenk å hugge de trærne, sier en sint syklist henvendt til Berg, mens hun hilser på partikameratene.

Han har knapt tid til å vente på svar, rister på hodet og haster videre. På spørsmål fra VG kontrer MDG-erne raskt.

– Som å øke skatt for Høyre

– Hele det politiske Oslo har stilt seg bak planene om å lage en gågate og en grønn akse i dette området. Trærne har dårlige vekstforhold og ville heller ikke tålt flytting. Og så lages dette til at MDG hugger trær? Det vi ser her er en kommunal etat som gjør jobben sin, slår Hermstad fast.

– Det er like vondt for oss å hugge trær som er det er for Høyre å øke skattene, sier Hermstad.

Stemningen er betraktelig bedre når danske Per vil vite hvor han kan stemme. Som bosatt i Oslo har han stemmerett ved lokalvalget og pekes i retning av rådhuset av Christian Hansson.

SKAL STEMME: Danske Per skal stemme og ønsket Christian Hansson (MDG) lykke til med valget. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

– Styringsfart – ikke kranglefart

– Mange av oss i MDG hadde ikke planer om å bli politikere, men så opplevde vi at det var nødvendig for å redde klimaet, sier førstekandidat og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg til VG.

– Hvilke byrådsposter vil dere ha etter valget?

– Vi har to veldig viktige poster i dag, samferdsel og byutvikling,

sier Berg, som ikke vil diskutere posisjoner før velgerne har sagt

sitt.

– Vi har hatt godt utbytte av en solid byrådserklæring også på de

politiske områdene vi ikke selv har styrt fra rådhuset. For eksempel

HAR finansbyråden (Robert Steen (Ap) finansbyråd, red anm.) ansvar for klimabudsjettet, mens min avdeling har bidratt med faglig innhold, sier Berg.

– Vi har hatt styringsfart, ikke kranglefart slik som i regjeringen. Raymond Johansen sitter trygt som byrådsleder, slår hun fast.

– Det trodde man kanskje ikke for fire år siden at MDG måtte rykke ut å si?

– Nei, det trodde ikke jeg heller, ler Berg.

Hun sier fremgangen i Oslo og andre byer er del av en internasjonal trend.

– Lokalpolitikere i hele verden vil gå lenger enn sine nasjonale myndigheter i å ta vare på miljøet, sier Berg.

KLARE FOR VALG: Aril Hermstad og Lan Marie Nguyen Berg under dagens sykkeltur i Oslo. Foto: Eiliv Frich Flydal, VG

Publisert: 09.09.19 kl. 13:58 Oppdatert: 09.09.19 kl. 14:12