BETYDNINGSFULLT: Elver var veldig viktige for Sejranovic. Særlig Sava, som han også skriver om.

Forfatter og oversetter Bekim Sejranovic (48) er død

Den prisbelønte forfatteren skal ha dødd av et hjerteinfarkt 21. mai. – Han hadde en god relasjon til alle menneskene rundt ham, sier hans venn Randi Havnen.

Sejranovic ble født i Brčko i Bosnia-Hercegovina (Jugoslavia) i 1972 og kom til Norge som flyktning i 1993. Han har skrevet flere bøker på bosnisk og også en bok på norsk.

Til tross for at Sejranovic for mange i Norge er ukjent, er han ifølge Randi Havnen kjent og anerkjent forfatter i det tidligere Jugoslavia.

Havnen: Et varmt menneske

Havnen, hans venn og korrekturleser, beskriver Sejranovic som brutalt ærlig.

– Man visste alltid hvor man hadde han, sier hun.

Hun fortsetter:

– Han var et godt og varmt menneske, alltid på pletten for å hjelpe andre.

FLYTTET MYE: Randi Havnen forteller at Sejranovic var ekstremt rastløs. – Han hadde en nomadesjel, sier hun. Foto: Randi Havnen

Havnen beskriver en person som aldri fant ro.

– Hverken her eller der var riktig sted for ham å være.

Sejranovic døde i Bosnia, 48 år gammel.

– Han fortalte at han hadde bestemt seg for å bli i Bosnia, og at han skulle få tak i ID-kort.

Dagsavisen intervjuet Sejranovic i 2015 om «Din sønn, Huckleberry Finn».

«Boka er som jeg føler meg: En dobbelt personlighet. Jeg er både Balkan-Bekim og norske Bekim», sa Sejranovic til Dagsavisen den gang.

Boka tar for seg en person som seiler nedover elven Sava på eventyr, i en historie som sparker friskt til både Norge og Balkan.

SKREV MANUS: Ifølge forlagssjef i Bokvennen, Gunnar Totland, vil sannsynligvis Sejranovic siste bok bli gitt ut. Foto: PRIVAT

Trolig en siste bok

Forlagssjef Gunnar Totland i Bokvennen sier at han og forlaget er svært lei seg over Sejranovics bortgang.

– Vi så på ham som et veldig stort talent, og er svært lei oss for det som har hendt.

Han forteller også at Sejranovic var i gang med et manus, og at det er planlagt å gi ut den siste boken.

Sejranovic har oversatt norske forfattere som Ingvar Ambjørnsen, Frode Grytten og Jostein Gaarder til bosnisk, og ga ut sin første bok på Balkan i 2002.

Han har fått flere litterære priser. Romanen Nigdje, niotkuda vant i 2009 prisen for årets beste roman på bosnisk, kroatisk og serbisk, Meša Selimović-prisen, ifølge Store norske leksikon.

Sejranovic etterlater seg to døtre og en kjæreste.

