PÅ TALERSTOLEN: Aud Hove forteller om sin bror i Stortinget rundt kl 14 tirsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Gripende tale i Stortinget: – Utviklet et ekstra gen for å passe på storebroren min

Aud Hove (50) i Senterpartiet holdt tirsdag formiddag et svært personlig innlegg i Stortinget under debatten om bioteknologiloven. Det handlet om hennes tre år eldre psykisk utviklingshemmede bror Rune.

Det er knyttet til stor spenning til utfallet av bioteknologi-saken i dag, når de foreslåtte endringene i bioteknologiloven skal avgjøres i Stortinget.

– Min bror er psykisk utviklingshemmet og kan ikke selv reise seg opp og fortelle om sin situasjon. Men i og med at jeg er på Stortinget kan jeg fortelle om ham. Denne saken handler om enkeltmennesker, sier Hove til VG tirsdag morgen, før hun skulle gå på talerstolen i Stortinget.

Hun er vararepresentant for Senterpartiet, men har dette året rykket inn på Stortinget.

Hove er fra den vesle bygda Skjåk i Oppland i Innlandet fylke. Der har hun vokst opp med broren Rune (53), som er psykisk utviklingshemmet.

Her kan du følge sendingen fra Stortinget:

FERIEKOS: Aud Hove sammen med sin bror Rune under en ferietur i Norge. Foto: Privat

Hove har vært tett knyttet til sin bror gjennom livet.

– Når du har vokst opp med psykisk utviklingshemmet bror tror jeg at jeg har kjent på at jeg har utviklet et ekstra gen for det å passe på storebroren min, sier Hove til VG.

Hove som sitter i utdannings- og forskningskomitéen følger partiprogrammet til Senterpartiet som er mot foreslåtte endringer i bioteknologiloven.

– Uavhengig av vedtaket er det viktig å ikke gjøre det slik at begrepet ressurskrevende brukere blir belastende. Jeg tror det er sårt for mange søsken og foreldre å bli satt i en slik bås. Det er viktig at det ikke er slik at folk velger bort å få et funksjonshemmet barn fordi de føler at de blir en byrde for samfunnet. Så er spørsmålet hvor Stortinget skal sette en grense i denne saken, sier Hove.

I sin tale til Stortinget innleder Hove med å si dette:

«I dag vil eg fortelje om bror min, Rune, som er psykisk utviklingshemma. Han ragar 1.90 over bakken. Han rager 1.90 over bakken, er fødd med eit kromosom mindre enn oss såkalla normale og har dårleg språk. Han er ein sosial kar og vi feira 50-årsdagen hans for tre år siden med musikk og dans ut i dei små timar. Det er berre bror min og meg i søskenflokken og i oppveksten kunne eg nok vere både irritert og lei av han, som en vel vanlegvis kan vere over sine sysken. Samtidig utvila eg nok eit ekstra gen for å forsvare og passe på storebroren min og for å forklare hva han meinte når språket hans kom til kort».

Hun sier til VG at hun opplever at lokalsamfunnet har slått ring rundt broren.

– Han er blitt som en maskot og alle vet hvem Rune er her, sier Hove.

Hun forteller at at broren elsker å kjøre buss, har stor glede av å være med tankbilen til Tine og at han får være med brøytebilen av og til. Han er også svært glad i musikk og sosiale lag.

– Han er en del av lokalsamfunnet og jeg tror det setter ting litt i perspektiv. Jeg tenker at vårt jag etter det perfekte kan få noen konsekvenser og at vi mister noe på veien, sier Hove.

Broren Rune (53) bor i dag et bofellesskap i Skjåk. Hun husker hvor tøft det var for moren, som gikk bort i høst, da sønnen måtte sendes på spesialskole i Otta og måtte bo der i ukedagene som skolebarn. Men på spesialskolen stortrivdes Rune og han fant seg godt til rette der. Nå er Aud Hove nærmeste foresatte for sin bror.

I talen sier hun blant annet videre om broren:

«Han fargelegg samfunnet vårt og set vår higen etter det perfekte litt i perspektiv. Eg er på ein måte glad for at han kom til verda i 1967, fordi om vi vedtek det som fleirtallet innstiller på her i salen i dag, er det ikkje sikkert mine foreldre ville teke den belastninga det er eller kan vere å få eit utviklingshemma barn. Dette er vanskelege spørsmål og valg, men vi har alle uavhengig av hva vi stemmer i dag eit ansvar for meir raushet og inkludering, ikkje ekskludering og sortering. Det vil gjere samfunnet vårt fattigare».

Hun vil ikke opptre belærende overfor folks personlige meninger i denne saken og hun har stor respekt for at det er forskjellige meninger om bioteknologiloven.

– Det er forståelig at foreldre som får beskjeden om at de antagelig vil få et barn med funksjonshemming tar et valg om ikke å få det. Jeg skal ikke være dommer over det. Men det er viktig å støtte de som velger å bære barnet frem uansett, sier Hove.

Hun tror oppveksten med hennes bror har gjort at hun har blitt veldig opptatt av å forsvare en svakere person.

– Jeg tror kanskje det har påvirket de andre som har vokst opp sammen med Rune også. Man ser annerledesheten han har og man blir kanskje litt mer åpne for det som er annerledes, sier hun.

Selv har hun to døtre og innrømmer at hun var spent gjennom hvert svangerskap og var kjempeglad når det viste seg at barna var friske.

– Jeg har pratet i partigruppen om at jeg skal ta en slik personlig variant på innlegget. Ellers håper jeg i debatten i dag at vi har respekt ulike meninger og respekt for de valgene som tas, sier hun.

