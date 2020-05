DREPT: Den da 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy 6. mai 1995. Foto: Åge Pedersen

Birgittes fetter ville prøve saken på nytt – fikk nei av retten

Agder lagmannsrett nekter gjenåpning av dommen fra 1998.

Nå nettopp

Det skriver Stavanger Aftenblad.

I den sivilrettslige dommen fra Gulating lagmannsrett i 1998 ble Birgitte Tengs’ fetter dømt til å betale hennes betale Tengs’ foreldre 100.000 kroner i oppreisningserstatning, for et drap han er frifunnet for.







Mannen ble dømt for drapet i Karmsund herredsrett i 1997, men ble frifunnet i lagmannsretten.

Erstatningskravet til fetteren er senere ettergitt, men dommen står ved lag, også etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

Hør podkast om saken: Uløst: Drapet på Birgitte Tengs

Fremsatt i april

Begjæringen om å gjenåpne saken ble fremsatt i april i år, men ble avvist av en enstemmig rett.

Agder lagmannsrett bruker samme begrunnelse som ble gitt i Høyesterett i 2020, da retten kom fram til at begjæringen om gjenåpning var for sent fremsatt, skriver NTB.

Drapet på Birgitte Tengs: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2018 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB Vis mer

Forsvarer: – Uenig

Fetterens forsvarer Arvid Sjødin er uenig i avgjørelsen.

– Lagmannsrettens dom tar ikke opp i seg menneskerettighetsloven. Denne sier at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal følges, også der det er motstrid mellom norsk lov og EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen red.anm.), sier Sjødin til Aftenbladet.

Birgittes foreldre er glade for lagmannsrettens beslutning.

– Våre klienter er glade for at lagmannsretten setter foten ned for fetteren og ser hvilke store belastninger han påfører dem ved stadig å bringe saken ut i offentligheten, sier foreldrenes advokat John Christian Elden, i NTB-meldingen.

les også True Crime-serien Uløst: Drapet på Birgitte Tengs

Fortløpende etterforskningsskritt

Det har vært tatt fortløpende etterforskningsskritt i etter drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

I 2019 skapte nye analyseresultater forventninger om at saken kunne bli oppklart.

Ifølge Haugesunds Avis skulle det være snakk om hårstrå funnet på Birgittes kropp som ble analysert med nye metoder. Stavanger Aftenblad skrev da resultatene skulle være så interessante at politiet ville gå i gang med taktisk etterforskning.

Tror på oppklaring

I november 2019 mente etterforskerne at de kan oppklare saken.

I et brev til Borgarting lagmannsrett som ble sendt i forbindelse med at politiet ønsket å utsette behandlingen av en erstatningssak som fetteren til Birgitte Tengs og hans far hadde anlagt mot staten, skriver politiet:

«Påtalemyndigheten mener at det fortsatt kan la seg gjøre å oppklare drapet, og det er derfor etterforskningen som startet 3. januar 2017 fortsatt pågår», står det i brevet, omtalt av Stavanger Aftenblad.

Fetteren og faren hans mener de hadde krav på erstatning for påkjenningene de ble utsatt for da fetteren ble tiltalt for drapet i 1997.

Alt fra VG om Birgitte Tengs-saken finner du her.

Publisert: 25.05.20 kl. 19:16

Fra andre aviser