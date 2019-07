KONTROLL: Utrykningspolitiet har avdekket 9788 tilfeller av folk som kjører for fort på norske veier i juni 2019. 590 av disse ble fratatt førerkortet Foto: Utrykningspolitiet

UP-sjefer om råkjørere: Dette er fartssyndernes unnskyldninger

De ferske tallene fra utrykningspolitiet viser at nær 10.000 personer ble tatt for å kjøre for fort på norske veier i juni.

Fersk statistikk fra utrykningspolitiet viser at antall brudd på hastighet var oppe i 9788 for juni måned.

Av disse ble 590 fratatt førerkortet sitt.

– Folk kommer med rare bortforklaringer. Det som går igjen er folk som sier de måtte kjøre fort for å rekke å gå på do, eller ta i fart for å komme opp bakken, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Også politiinspektør Kai Voldengen har blitt møtt med lignende bortforklaringer fra bilister. Det er likevel en historie han husker ekstra godt.

– Vi stoppet en person som skyldte på at bilen nettopp hadde blitt vasket og at vedkommende kjørte for fort for å tørke bilen. Jeg kan ikke huske hastigheten, men det endte i hvert fall med førerkortbeslag, sier Voldengen, som er distriktsleder for UP-distrikt 1 i Øst og Innlandet politidistrikt.

Skylder på kona

Politioverbetjent Frode Leif Thraning passer på veiene i Sør-Vest og Vest politidistrikt. Ifølge ham har bilister ofte to unnskyldninger.

– Mange påstår at de har ikke brutt fartsgrensen, eller at vi har målt feil bil. Den andre gruppen unnskylder fartsoverskridelsen med at de er sent ute til legetime, fysioterapeuttime, eller at det er sykdom i familien, sier Thraning.



Politiinspektør Anders Sjøtrø i UP-distrikt 4 i Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikt husker særlig en bilist som ble stoppet i 146 km/t i 80-sone.

– Vedkommende skyldte på at rattet var i veien for speedometeret. «Jeg hadde aldri kjørt så fort hvis jeg visste at det gikk så fort», husker jeg vedkommende sa, sier Sjøtrø.

Mens mange skylder på ytre omstendigheter, finnes det også bilister som klandrer medpassasjerer for overtredelsen.

– Noen skylder på at sidemannen har snakket for mye og gjort dem ufokusert. Dette er gjerne voksne menn som skylder på kona, sier Voldengen lattermild.

Færre omkom

Tallene fra forrige måned viser en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Da var antall fartslovbrudd i juni på 9795, hvorav 613 mistet førerkortet.

– Bortforklaringer hjelper lite, og er heller ikke noe vi ser på som morsomt. Å kjøre for fort, eller i rus er noe som tar liv og gjør det utrygt på norske veier, sier Karlsen.

Forrige måned omkom ti personer i trafikken. Dette er to mindre enn samme måned i fjor.

Antallet førere som ble kontrollert av UP, og mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand var 297.

Tilsvarende antall for juni i fjor var 264.

Publisert: 10.07.19 kl. 21:16