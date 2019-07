ÅSTED: Politiet rykket ut til boligen på Sotra torsdag ettermiddag. Foto: Richard Halland / NTB scanpix

Helsetilsynet varslet om drapssiktet på Sotra

40-åringen som er siktet for å ha drept sine foreldre på Sotra har vært pasient i Helse Bergen. Helsetilsynet opplyser til BT at de skal opprette tilsynssak.

Det var torsdag to personer i midten av 60-årene ble funnet drept på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen. Den 40 år gamle sønnen deres ble pågrepet og siktet for drap.

Siden et avhør hos politiet torsdag kveld har han vært overlevert helsevesenet, som undersøker om han er tilregnelig. Den psykiatriske evalueringen ble påbegynt før helgen.

– Jeg kan bekrefte at denne personen har vært pasient i Helse Bergen og at vi har sendt et varsel til Helsetilsynet. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, til VG.

Overfor Bergens Tidende bekrefter Helsetilsynet mandag at de skal opprette en tilsynssak mot Helse Bergen.

– Vi har sett på førstehåndsinformasjon og en kopi av journalen. Nå ber vi om en uttalelse fra ledelsen i Helse Bergen som har tilknytning til saken, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Brynhild Braut, til avisen.

Vigander sier til VG at de ikke har noen kommentar til varselet om tilsynssak.

40-åringen ble lørdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Personer med kjennskap til familien har opplyst til Bergens Tidende at den drapssiktede skal ha slitt med psykisk sykdom i flere år. Ofrene og siktede bodde ifølge politiet på den samme adressen på Sotra.

I en pressemelding mandag opplyser politiet at en rekke personer skal avhøres med status som vitner, men at dette ikke betyr at personene har vært vitner til selve drapshandlingen.

– Dette er personer i siktedes omgangskrets, naboer og så videre. Politiet planlegger å bli ferdig med disse denne uken, skriver kommunikasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth.

Hun opplyser også at politiet venter på foreløpig obduksjonsrapport som er ventet denne uken.

Mens de kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet er ferdig på utsiden av huset, gjenstår en del arbeid inne i huset, ifølge politiet. De jobber også med å innhente og analysere elektroniske spor.

– Politiet ønsker å gjennomføre et nytt avhør av siktede. Tidspunkt for dette er ikke avklart per nå. Vi innhenter ellers all relevant informasjon som kan kaste lys over siktedes bevegelser og helsesituasjon, skriver Halseth.

