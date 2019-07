SKIP OHOI! Sommeren ser ut til å være kommet for å bli - i ukevis! Rikke Jordbraek (29) og Bendik Strømnes (29) er nyter godværet i Oslofjorden torsdag kveld. Foto: Frode Hansen

Sommeren trolig reddet: Godværet kan vare ut juli

Sommeren kan være reddet: Nye og bekreftede godværsprognoser viser at godværet over landet kan holde i minst ti dager til – og muligens ut hele juli måned.

– Ja, vi ser nå at vi får stadig nye høytrykk sigende opp fra sørvest. Akkurat slik det ser ut nå, ligner denne værsystemet på det vi hadde i fjor, som ga den tørre, varme sommeren, sier meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo.

GODVÆRET HOLDER: Slik ser temperaturkartet ut for neste torsdag – fortsatt god varme rundt kysten av Sør-Norge, mens temperaturen daler noe i nord. Foto: Kart: StormGeo

Rimelig sikkert

Hun tilrettelegger langtidsvarsel for energibransjen – med varsler hele seks uker fram i tid. Så langt fram er ikke treffsikkerheten god nok i prognosene, men for de neste ti dagene er prognosene rimelig sikre på hva som kommer.

– Alt tyder på at vi kan få tilsvarende værtype med stadig nye høytrykk de neste 15 dagene. Vi kan ikke se noen stort væromslag i prognosene så lang fram som til slutten av juli.

HOPPER I DET: Ikke all verdens temperatur i havet ennå, men badegjestene hopper i det fra Tjuvholmen i Oslo onsdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Prognosene er nokså entydige, og både de vanlige europeiske og de amerikanske modellene er nokså samstemte om utviklingen.

Slik har det ikke vært: For bare to uker siden ble det varslet kjølig sommervær i to uker fram. Et høytrykk ved Grønland var med på å sette opp iskald nordavind som ga snø nedover fjellsidene i Sør-Norge og kulderekorder for juli. Da viste værmodellene bare 25 prosent sannsynlighet for at nettopp dette høytrykket skulle legge seg over Skandinavia og gi sol og pent vær.

Litt skyer i helgen

Men himmelen blir ikke helt uten skyer – og heller ikke helt uten en regnskur.

– I forbindelse med at vi får inn et nytt høytrykk i løpet av helgen, ser vi at det dannes noe skyer over blant annet Østlandet. Her kan det komme en og annen regnbyge, og temperaturen kan duppe fra midt på 20-tallet til litt under 20. Det dannes noen små lavtrykk som kan gi litt regn her og der i Sør-Norge i helgen.

Varmen tilbake

Men over helgen skal varmen komme tilbake – med gode temperaturer over hele landet.

– Vi snakker likevel neppe om 30 pluss, men god sommervarme som noen steder i Sør-Norge kan passere 25.

I Nord-Norge skjer det likevel en endring i løpet av neste uke: Her får vi inn pålandsvind med skyer og spredte regnbyger. Men også her får vi mye gode temperaturer. I Finnmark og særlig i østlige del av Finnmark kan det imidlertid bli småsurt med temperaturer under ti pluss – ja noen dager nede i 5–6 grader.

– Men været er best i indre strøk, og i sørlige deler av Nord-Norge, påpeker Albertsen.

Fortsatt morgentåke

Seiglivet morgentåke har gjort formiddagene sure og kalde mange steder på kysten siste uken. Og meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo kan ikke love at dette er helt over ennå.

– Dette skyldes en kombinasjon av mild og fuktig luft blir liggende ytterst på kysten og kjøle seg ned i løpet av natten. Da blir denne luften til tåke eller lave tåkeskyer. Dette har vært et problem både på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Og det er vanskelig å varsle når sola klarer å trenge gjennom. Idet den gjør det, stiger temperaturen bratt, forklarer hun.

Men på lørdag venter vi lite tåke, fordi vi får en solid nordavind på kysten - liten kuling. Da blåser tåken raskt bort. Men i neste uke er det nok igjen usikkert for slik kysttåke, advarer hun.

