HJEM I DAG: Søsknene skal etter planen flys tilbake til Norge fra Tyrkia i dag. Her fra en støttekonsert for familien i 2018. Foto: Ole Martin Wold/VG

Støttegruppen: Abbasi-søsknene flys til Oslo i løpet av tirsdagen

Abbasi-søsknene skal ha fått beskjed om at de skal flys fra Istanbul til Oslo i løpet av tirsdagen. Det er uvisst hvor de skal etter det.

Til NTB sier Ragnhild Jensen i familiens støttegruppe at søsknene har fått opplyst at de skal flys til Oslo.

– De har fått høre at de skal hjem i løpet av tirsdagen.

Hun forteller at søsknene satt og ventet på flyet som skulle ta dem fra Istanbul til Kabul da de fikk kontrabeskjeden.

– Taibeh ringte meg like over midnatt, rett etter at de hadde fått vite at de ikke skulle til Kabul likevel. Det er nesten uvirkelig, fordi de var innstilt på at Kabul var neste stopp, sier Jensen.

Mandag kveld kunngjorde Politiets utlendingsenhet (PU) at uttransporten av Abbasi-søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) var stanset fordi afghanske myndigheter ikke vil ta dem imot. Det jobbes nå med å returnere familien til Norge så snart som mulig.

Hverken støttegruppen, familiens advokat Erik Vatne eller kjæresten til Yasin Abbasi, Gabriele Rocyte (21), vet hva som vil skje med søsknene etter ankomsten til Norge. Om de skal sendes til utlendingsinternatet på Trandum like nord for Oslo eller til Trondheim hvor de har bodd siden 2012.

Øyner et håp om opphold

– Selv om vi ikke vet hva som vil skje, er det positivt at de får komme tilbake. Jeg snakket med Yasin i går kveld, og han er veldig glad, selvfølgelig. Han forventet ikke dette i det hele tatt og sa at det var lenge siden han hadde vært så glad som nå, sier Gabriele Rocyte.

Til Adresseavisen sier advokaten at han vil bli svært overrasket hvis norske myndigheter går for en ny uttransportering.

– Når familien er gjenforent, vil vi gå i gang med å undersøke om vi får gjort noe med oppholdstillatelsen til familien, og om de kan få tillatelse til å bli. Jeg mener det er en betydelig sjanse for at familien vil få oppholdstillatelse, sier Vatne til avisen.

Vil ha stans i tvangsretur

Onsdagens støttemarkering i Trondheim vil gå som planlagt uavhengig av Abbasi-søsknenes planlagte retur til Norge.

Både Afghanistankomiteen og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tar nå til orde for en stans av tvangsretur til Afghanistan.

Til Nettavisen sier SV-politikeren at hun nå jobber med et forslag med begrunnelse i at Afghanistan anses som verdens farligste land.

– Vi mener dessuten at rimelighetsvilkåret må inn i vurderingen ved tvangsretur, dette med at man ikke skal returnere noen til internflukt. FN påpeker at Norge bryter våre forpliktelser når dette vilkåret er fjernet, sier Andersen til Nettavisen.

Publisert: 18.06.19 kl. 10:54