GAMMEL TRAVER: Vidar Kleppe er ikke overrasket over at partiet hans, Demokratene, er større enn Frp i Kristiansand. Han har fartstid i bystyret i Kristiansand fra 1987. Foto: Nicolai Prebensen

Partibarometer: Demokratene større enn Frp i Kristiansand

Demokratene er større enn Fremskrittspartiet på partibarometeret for kommunevalget i Kristiansand.

Det lille islamkritiske og bibelvennlige partiet får en oppslutning på 7,6 prosent i sørlandsbyen, mens Frp går tilbake til 5,8 prosent, ifølge meningsmålingen som Respons Analyse har utført for Fædrelandsvennen og VG.

– Et gledelig resultat, men ikke overraskende, sier Vidar Kleppe (55). Han er en av to representanter for Demokratene i Kristiansand bystyre, tidligere partileder og har en lang fortid i Fremskrittspartiets ledelse.

Kleppe viser til standhaftig motstand mot bompenger, kunstsilo og flytting av Kristiansand havn.

Partibarometer kommunevalg Kristiansand juni Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du stemt på? (kommunevalget 2015 i parentes) Høyre 25,4 % (23,0 %)

KrF 11,7 % (15,3 %)

Demokratene 7,6 % (3,8 %)

Frp 5,8 % (9,1 %)

Venstre 4,2 % (4,9 %)

Sp 3,6 % (3,0)

De Kristne 1,9 % (1,1 %)

Ap 21,5 % (27,8 %)

SV 6,7 % (3,0%)

MDG 6,2 % (4,9 %)

Rødt 3,4 % (1,9 %)

Tverrpolitisk folkeliste 1,2 % (-) Barometeret er basert på 602 telefonintervjuer mellom 12. og 18. juni 2019 og har en feilmargin mellom 2,5 og 4 prosentpoeng. Målingen er utført av Respons Analyse for Fædrelandsvennen og VG. Vis mer vg-expand-down

STOLPE: Bompengestrid rir Fremskrittspartiet som en mare. Foto: Espen Rasmussen

– Fremskrittspartiet spriker i alle retninger. Det hjelper ikke at de lokalt skriker opp mot bompenger, når partiet har en finansminister, samferdselsminister og stortingsgruppe som setter verdensrekord i bompenger hver dag, sier Kleppe.

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse er enig i at bompengestrid generelt har svekket Fremskrittspartiet, slik at de har mindre å stille opp med mot en frisk og frittalende lokalpolitiker som Vidar Kleppe.

Frp sin gruppeleder i Kristiansand sier at Demokratene kommer med løfter om bompenger som hans eget parti ikke klarer å innfri. Lokal Frp-motstand mot bompenger blir overskygget over hva som skjer sentralt.

– Våre velgere mener at Frp må gå ut av regjeringen, hvis de ikke leverer så det monner på bompenger om kort tid. Vi må se en klar og tydelig reduksjon i bompenger, sier gruppeleder Stian Storbukås i Frp i Kristiansand.

– Ellers ser vi i Kristiansand at Arbeiderpartiet sliter og lekker til venstresiden. Rødt, SV og Miljøpartiet de Grønne har styrket seg. I lokalvalg går velgerne til de rene og ranke, ikke til kompromisspartiene, sier lederen i Respons.

Arbeiderpartiet er svakere enn Høyre, i forhold til kommunevalget i 2015.Det borgerlige flertallet er solid i Kristiansand. Kristelig Folkeparti har fortsatt betydelig oppslutning, med 11,7 prosent i junimålingen.

Publisert: 19.06.19 kl. 21:15