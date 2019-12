TILSYNSSAK: Fylkesmannen i Innlandet har opprettet tilsynssak etter at sykehuset i Gjøvik varslet om hendelsen. Foto: Frode Hansen, VG

Lege glemte ledevaier i blodåren til pasient

Fylkesmannen i Innlandet mener at en pasient fikk uforsvarlig behandling etter å ha gått med en gjenglemt ledevaier i en blodåre i flere uker.

I november 2017 skulle en pasient få antibiotikabehandling gjennom et sentralt venekateter (CVK) på Sykehuset i Gjøvik.

Ved innsetting av CVK benyttes en såkalt ledevaier, også kalt «guide wire» eller mandreng, som er en tynn plastsonde med en stålvaier inni.

Ved innsetting av CVK skal ledeveieren tas ut igjen når kateteret er på plass. Det skjedde ikke denne gangen.

Da pasienten kom på kontroll noen uker etter behandlingen, viste det seg at ledevaieren fortsatt lå inne i blodåren.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

Fant blodpropp

Fylkesmannen i Innlandet konkluderte med at Gjøvik sykehus hadde brutt spesialisthelseloven og at pasienten ikke fikk forsvarlig behandling.

Pasienten hadde merket flere samlinger av luft under huden, såkalte emfysem, på halsen, brystet og høyre arm, men ville vente med å ta det opp til kontrolltimen på Gjøvik sykehus. Det kommer frem i en tilsynssak VG har fått innsyn i.

Det ble også funnet en blodpropp. Ledevaieren ble fjernet ved Ullevål sykehus i Oslo, og pasienten ble frisk igjen.

Det var en relativt fersk LIS-lege som satt inn CVK, skriver sykehuset Innlandet i sitt tilsvar til Fylkesmannen. LIS står for «lege i spesialisering», som har fullført legestudiene og er under opplæring for å bli godkjent som spesialist i et medisinsk fagfelt.

En overlege var kun til stede på starten av innsettelsen av CVK, men så også på røntgenbildene i etterkant.

«Når man vet at det er en mandreng som ligger igjen, er det svært lett å se, og for så vidt helt innlysende. Det vi har tenkt i ettertid er at man ikke så lett ser det man ikke ser etter», skriver sykehuset Innlandet i sitt tilsvar.

– Avventer behandling

Pasienten fikk en uforbeholden beklagelse da ledevaieren ble oppdaget i blodåren. Sykehuset Innlandet skriver at de ikke har inntrykk av at pasienten opplevde det hele som så alvorlig, heller ikke å måtte gå på blodfortynnende i noen måneder etterpå på grunn av blodproppene.

Når VG ber sykehuset Innlandet, som Gjøvik sykehus er en del av, om å kommentere saken, svarer kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug følgende:

– Vi har oversendt etterspurt informasjon om saken og tiltak som er igangsatt til tilsynsmyndighetene og avventer nå deres videre behandling.

Publisert: 21.12.19 kl. 10:01

