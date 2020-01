Tidligere NAV-direktør: - Fikk ingen signaler om at vi praktiserte feil

Tidligere NAV-sjef Joakim Lystad sier han har ansvaret for at EØS-reglene ble praktisert feil under ham. Men han mener ikke NAV har eneansvar for feilen.

– Jeg vil sterkt beklage overfor de berørte at NAV tolket trygdereglene feil i min periode.

Han var NAV-sjef fra 2010, til ha ble vraket da Robert Eriksson (Frp) var arbeidsminister i 2015, og satt dermed som NAV-sjef da nye EU-regler kom i 2012. Derfor er han kalt inn til den åpne høringen om NAV-skandalen.

– Fortolkningen skjedde før jeg begynte og frem til forsommeren 2011. Etaten var delaktig i fortolkningen, men har ikke eneansvaret. Jeg beklager sterkt overfor de berørte at den ble praktisert feil i min periode. Vi fikk ingen signal fra departementet og trygderetten om at vi praktiserte feil i min periode, sier han.

– Vi var i god tro. Likevel hadde vi et selvstendig ansvar for å fange opp feilen, så vi kunne be departementet om å endre praktisering.

– Upresist

Lystad sier han mener det blir upresist å si at feilen oppstod i 2012, ettersom fortolkningen av regelverket skjedde før det ble innført i 2012. Han mener også det er upresist å si at det er «NAVs feiltolkning»

– Forordningen ble vedtatt av EU i 2004, og iverksatt der i 2010. EØS-komiteen besluttet å innlemme den i EØS-avtalen forsommeren 2011. Den tilhørende norske forskriften ble fastsatt ved kongelig resolusjon og sendt til NAV Til orientering og uten noen føring. Saken ble vurdert i relevante organer på departements- og etatsnivå, og i spesialutvalget for trygd, sier han.

Han sier at NAV var med på fortolkningen av EØS-forskriften, men så heller ikke at den nye forordningen førte til praksisendringer.

– Jeg kan ikke huske at jeg selv behandlet noen saker angående motstriden mellom EU-regelverk og norsk trygdelovgivning - og jeg understreker at jeg sier det til informasjon, ikke som unnskyldning

Kan ikke utelukke at det har vært situasjoner

Under torsdagens åpne NAV-høring fortalte flere representanter fra fagforeninger om usikkerhet blant ansatte i NAV om regelverket, og spørsmål som ble stilt om regelverket uten at de ble løftet videre.

– Interne diskusjoner i NAV ikke har nådd frem til departementet. Hvordan var det i din tid - kommunikasjonen departementet og NAV? spør Aps Eva-Kristin Hansen.

– Alle synspunkter i en så stor etat blir ikke brakt videre til departementet, men vi hadde jevnlige møter med departementet i min tid. Jeg hadde også møter med statsråden, der embedsverket var til stede. Det var alltid slik at det ble gitt signaler fra politisk ledelse, så ble det skriftliggjort i etterkant som en del av styringsdialogen.

NAV-ansatte har et internt erfaringsforum, der det i gårsdagens høring kom frem at det var rundt 22 000 innlegg. På spørsmål fra Høyre om han burde fanget opp usikkerhet i erfaringsforumet, svarer han:

– For det første sa jeg at jeg kan ikke huske at jeg selv har behandlet noen spørsmål angående motstriden, jeg kan ikke utelukke at det har vært andre situasjoner, sier han.

– Når det gjelder erfaringsforum var jeg selv aldri inne i det, men der foregår det en rekke diskusjoner.

Han sier det første han fikk vite om at EØS-regelverket og norsk lov var diskutert i erfaringsforumet, var da han leste NAVs internrapport om trygdeskandalen.

– Jeg er usikker på om det er systemet som må forandres. Men det vi i alle fall kan se er at der lå kimen til en forståelse vi nå ser, som kanskje kunne vært fanget opp

Han gir sterk støtte til at selve folketrygdloven burde blitt endret, i stedet for slik det er i dag der EU-reglene er tatt inn i norsk rett som en forordning uten henvisning i selve loven. Det gjorde også tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og advokatforeningen torsdag.

Publisert: 10.01.20 kl. 09:17 Oppdatert: 10.01.20 kl. 09:33

