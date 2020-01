SNØSKRED: Det er fremdeles høy snødskredfare i området. Bildet er fra gårsdagens sak. Foto: Radio Nordkapp

Evakueringen vedvarer i Finnmark: - Ber folk respektere sperringene

Det er fortsatt ekstrem skredfare i Honningsvåg. Folk får ennå ikke returnere til hjemmene sine.

Nå nettopp

Tirsdag morgen holdt Nordkapp kommune, politiet og offentlige instanser et møte for å vurdere sikkerhetsrisikoen og hvilke tiltak som må gjøres for å håndtere snøskredfaren i Honningsvåg.

– Vi råder alle om å respektere sperringene, for det er fortsatt ekstremt høy skredfare, sier rådmann Raymond Robertsen i Nordkapp kommune.

– Vi hadde håpet at evakueringen ble opphørt så fort som mulig, men nå ser det ut som at det blir en natt til, fortsetter Robertsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geotekniske institutt (NGI) sender eksperter som nå er på vei til Honningsvåg for utføre stedlig undersøkelser.

Flyplassen og hovedveien til og fra fastlandet er fremdeles åpen, så ekspertene kommer frem, opplyser kommunen.

Stengte veier

– Det har gått 13 ras på strekningen mellom Nordvågen og Honningsvåg. Seks av rasene har gått over veien, sier trafikkoperatør Grethe Turmo Hatten hos Vegtrafikksentralen til iFinnmark.

På grunn av disse rasene, samt det rød farevarselet i nærheten av bebygde områder, ble det mandag evakuert rundt 70 personer fra 29 hus.

Vegtrafikksentralen opplyser at E69 mellom Honningsvåg og Storbukta er stengt inntil videre.

Klikk for å aktivere kartet

Fortsatt rødt farevarsel

Ifølge Meteorologisk Institutt vil uværet fortsette både tirsdag og onsdag.

– Med nordlige vind fra havet og nedbør fra Sør-Norge vil det fremdeles ligge et lavtrykk over Finnmark de neste to dagene, sier meteorologen Pernille Borander.

– På grunn av fokksnø og vedvarende uvær vil mest sannsynlig skredvarselet fremdeles være rødt i de neste dagene, fortsetter meteorologen.

Varsom.no bekrefter skredfaren langs Finnmarkskysten.

Publisert: 14.01.20 kl. 11:52

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser