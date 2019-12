JULESTJ-ERNA: Statsminister Erna Solberg har sendt «julebrev» om bedre distrikts-representasjon i utvalgene. Bilde er fra et juleintervju med statsministeren. Foto: Helge Mikalsen, VG

Én av to i offentlige utvalg kommer fra Oslo-regionen

Annenhver person som blir oppnevnt i offentlige utvalg, kommer fra Oslo eller Akershus, viser en kartlegging fra statsministerens kontor. Nå vil statsministeren ha inn folk som bor og jobber utenfor Oslo-gryta.

I en stikkprøve av tre partssammensatte utvalg fra de siste årene, var hele 14 av 17 partsrepresentanter fra hovedstadsregionen. Det tilsvarer hele 82 prosent.

Men også den store opptellingen av utvalgsmedlemmer, viser tung representasjon fra Oslo og Akershus.

En gjennomgang tilbake til 2013, viser at 54 prosent av medlemmene i statlige utvalg, kommer fra Oslo og Akershus.

Erna ikke tilfreds

– Regjeringen er ikke tilfreds med dette. Hvilket bosted og hvilke miljøer man ferdes i, påvirker perspektivene og kunnskapstilfanget, også for fageksperter, skriver statsminister Erna Solberg i et brev til partene i arbeidslivet.

SELFIE I KARASJOK: Trygve Slagsvold Vedum mener Finnmark og andre distriktsfylker må representeres bedre i statlige utvalg. Her blir han avbildet sammen med lokalpolitiker Anne Toril Eriksen Balto på en av hans mange reiser i Nord-Norge. Foto: Martha Holmes, VG

Hun reagerer på at partene i arbeidslivet bidrar til å trekke opp andelen representanter som kommer fra hovedstadsområdet - og viser til sjokk-stikkprøven med åtte av ti utvalgsmedlemmer fra Osloregionen.

Erna Solberg, opprinnelig fra Bergen, vil nå ta grep mot Oslo-dominansen.

– Jeg vil derfor be om at det ved fremtidige forslag til utvalgsrepresentanter spilles inn to eller flere kandidater hvorav minst én har bosted utenfor Osloregionen, heter det i brevet fra statsministeren.

Hun sier til VG at regjeringen har som mål å bruke kompetanse i hele landet - og at brevet om minst én utvalgsrepresentant er ett av flere grep i retning dette målet.

BREVET: Brevet fra statsminister Erna Solberg ble sendt ut til partene i arbeidslivet denne uken. Dette er brevets siste avsnitt. Foto: Faksimile

– Er dette en ny Sp-flørt fra deg?

– Nei, dette gjør vi fordi vi mener hvilket bosted og hvilke miljøer man ferdes i, påvirker perspektivene og kunnskapstilfanget, også for fageksperter. Da er det feil at én region er overrepresentert, svarer Erna Solberg.

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet, er ikke imponert over statsministerens grep for å øke representasjonen fra Norge utenom Oslo-regionen.

– Dette virker puslete. Men det viktigste er at regjeringen faktisk sørger for å øke denne representasjonen, og ikke bare anmoder om det. Dette er ikke noe kraftfullt grep, sier Vedum.

NORD-NORGE I REGJERINGEN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er den eneste statsråden med bopel nord for Dovre etter at eks.oljeminister Kjell Børge Freiberg fikk avskjed i statsråd onsdag. På bildet er han sammen med statsministeren i Forvarets spesialkommando på Rena. Foto: Terje Bringedal, VG

Én statsråd nord for Dovre

– Var det bedre spredning på utvalgsmedlemmene da du satt i regjering?

– Det var det sikkert ikke. Men det er uansett ikke godt nok, svarer Senterparti-lederen.

Han reagerer også på at regjeringen etter rokeringene onsdag kun har én statsråd som bor nord for Dovre. (forsvarsminister Frank Bakke Jensen H - red.anmerkn).

Onsdag gikk Kjell Børge Freiberg (Frp) fra Nordland ut av regjeringen til fordel for Terje Søviknes fra Hordaland (snart Vestland).

– Det er et problem at regjeringen knapt er representert i Nord-Norge og viktige distrikter også fordi statsråder lettere plukker medarbeidere og utvalgsmedlemmer som de omgir seg med fra egne steder og miljøer, sier Vedum.

Tidligere har regjeringssjef Solberg måtte tåle kritikk også fra egne rekker fordi regjeringslaget i stor grad består av byfolk.

Domstolutvalget

Vedum frykter ikke mindre effektive utvalg ved å ta med utvalgsmedlemmer fra Vadsø, Lyngen og Kalvåg like naturlig som fra Oslogryta.

– De statlige utvalgene spiller en viktigere rolle for styringen av Norge enn mange tror. Og når Norge skal styres, er det viktig at det er folk fra hele landet som deltar i denne styringen, sier Trygve Slagsvold Vedum.

En av hans partifeller som har jobbet mest med representasjon fra hele landet i styre og stell, er stortingsrepresentant Emilie Mehl Enger (Sp).

Hun problematiserte senest i vår at alle medlemmer i domstolkommisjonen, som foreslo flere nedleggelser av domstoler i stor stil, kom fra byer og sentrale strøk.

Publisert: 22.12.19 kl. 21:31

