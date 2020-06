MOTORVEI-MOTSTANDERE: SV-leder Audun Lysbakken og MDG-leder Une Aina Bastholm. Foto: Bjørn Haugan

SV og MDG ut mot Ap om ny E18: - Vanvittig

SV og MDG mener Ap-leder Jonas Gahr Støre både overkjører lokaldemokratiet, og viser en skuffende miljøpolitikk. – Virker ikke som de har satt seg inn i saken, svarer Ap.

Nå nettopp

Torsdag ettermiddag skal en politisk het vei behandles i Stortinget: E18 sørover fra Oslo mot Bærum.

– Stortinget legger opp til å overkjøre Oslo, og tvinge frem en motorvei som Oslo og Viken ikke har sagt at de vil ha. Samtidig roper hele resten av landet etter prosjekter som Stortinget og regjeringen ikke klarer å prioritere. Og så skal disse dyttes på en miljøfiendtlig motorvei? sier SV-leder Audun Lysbakken.

MDG-leder Une Aina Bastholm kaller det «vanvittig» at regjeringen og Ap prøver å «presse gjennom ny E18 med økt kapasitet».

Langvarig strid

Planen for utbygging av ny E18 gikk gjennom i transportkomiteen etter at Ap varslet de ville støtte den. I Oslo mener Arbeiderpartiet noe helt annet: Raymond Johansen (Ap) har sammen med byrådet kjempet for å bremse fremdriften i veiprosjektet, og kalt saken «bare trist»

En forutsetning fra Stortinget for at prosjektet skal bli noe av, er at noen stiller med økonomisk garanti. Viken skulle gjøre det, men de trakk garantien i vinter med begrunnelsen: totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene er redusert og bompengebelastningen blir stor.

Den nye planen Ap på Stortinget har gått med på er endret – en planlagt bussvei erstattes av at høyre bilfelt omgjøres til kollektivfelt, og en planlagt kollektivterminal på Lysaker ble tatt inn. Viken har ikke bestemt om dette gjør at de kan garantere for prosjektet.

– Fylkesrådet vil diskutere hva vi vil gjøre, når det nå er helt klart at det er flertall i Stortinget for å bygge veien, under forutsetning om lokal garanti, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken til VG.

En annen mulighet er at høyrestyrte Bærum kan garantere for veien i stedet.

Det mener MDG-leder Bastholm vil være «bevisst sabotasje» av tredve år med samarbeid om samferdsel i Oslo-regionen, og skape en farlig presedens.

– Stortingsflertallet sier de er med på dette her hvis det kommer en lokal garanti. Det har ikke Viken sagt at man får. Det betyr at Ap på Stortinget setter enda mer press på sine lokale folkevalgte.

DELVIS I TUNNEL: Den nye motorveien gjennom Bærum er for en stor del planlagt anlagt i tunnel og vil frigjøre arealer i den folkerike kommunen vest for Oslo. Foto: Statens vegvesen

– Sabotasje

Bastholm sier Ap på Stortinget og regjeringen nå «prøver å late som» at det ikke blir økt veikapasitet på E18.

– Det motorveitilhengerne presenterer som store endringer for E18, er i realiteten marginal flikking.

SV-leder Audun Lysbakken sier det ikke går an å bygge seg ut av køproblemene.

– Etter en viss tid gjenoppstår køene. Måten å løse trafikkproblemene er ikke en diger vei, men det er å få til et kollektivsystem som er så bra at det er plass på veien til de som faktisk må kjøre.

Ap: – Var ikke mulig å bli enig

Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson for Ap, sier det ikke virker som om SV og MDG har satt seg veldig godt inn i saken.

– Det er ikke riktig at det blir mer biltrafikk, selv om det gjentas. Ja, det blir mer biltrafikk på nye sammenlignet med nåværende E18, men det blir mindre trafikk på de andre veiene som krysser kommunegrensen mellom Bærum og Oslo.

Han sier det ikke er tvil om at Ap på Stortinget også ønsket at det skulle bli en enighet.

– Det er derfor saken har ligget i et halvt år i transportkomiteen – men det var altså 13 forhandlingsmøter mellom staten, Viken og Oslo. Det var ikke mulig. Da er vår oppfatning at nå måtte vi fatte en konklusjon. Med de endringene som kom på bordet underveis, og som vi etterspurte, er det et justert prosjekt sammenlignet med det som ble lagt frem i Stortinget.

VIL VIDERE: Sverre Myrli sitter i transportkomiteen på Stortinget for Ap. Foto: Hallgeir Vågenes

Han understreker at Stortinget hele tiden har ment at det skal bygges ny E18, og at det er vedtatt i nasjonal transportplan og Oslopakke 3.

Han kaller det en «meningsløs påstand» at det skal være sabotasje å potensielt utvide veien med en garanti fra Bærum.

–Lovverket er slik at så lenge en vei skal bompengefinansieres, må det være en lokalpolitisk garanti, enten av fylkeskommunen, eller kommunen, eller en kombinasjon. Det er likt for alle bompengefinansierte veiprosjekter, og gjort flere steder. Det er ikke noe oppsiktsvekkende her.

Publisert: 18.06.20 kl. 14:09

Fra andre aviser