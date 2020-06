SOMMERVÆR: Bading, sol og sommer på Tjuvholmen. Kristian Ellingsgård, Anniken Obaidli og Stian Samdal tok seg et bad 30.mai i år. Foto: Hallgeir Vågenes

Nå kommer sommervarmen: Kan bikke 30 grader

Du bør benytte deg av finværet nå, råder meteorologen.

Etter strålende pinsevær fikk vi en liten dupp i temperatur og regn i store deler av landet. Men nå kommer endelig sommervarmen tilbake. I helgen kan det bli godt og hett, Iallefall til Sør-Norge.

Det melder Meteorologene på Twitter.

– Det som skjer er et høytrykk som bygger seg opp i Norskehavet innover mot Skandinavia. Men når du kommer nord for Lofoten, Vesterålen og videre nordover så er det litt pålandsvind i perioder. Det betyr at det blir et værskille som ligger omkring Lofoten. Så områdene sør for Lofoten får stort sett fint vær, mens områder lenger nord får mer skiftende og kaldere vær. Det blir ikke noe særlig høye temperaturer, sier vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Roar Inge Hansen.

Bading, sol og sommer på Tjuvholmen i mai 2020. Foto: Hallgeir Vågenes

Temperaturen kan bikke 30 grader

Han legger til at områdene sør for Lofoten stort sett får fint vær frem mot helgen og at det er mulighet for at det vedvarer godt inn i neste uke.

– Og det blir bare gradvis varmere. Når du kommer frem til søndag, mandag kan det være det bikker 30 grader noen plasser, sier Hansen.

Han sier at det gjelder hele Sør Norge, men tror imidlertid Trøndelag kan få det «aller varmest».

Og det kan de trenge etter en kald vår.

Likevel advarer meteorologen om at det vil være mye snø i fjellene der, som vil smelte når temperaturene stiger.

– Det blir iallefall stor vannføring når det blir så varmt, sier han.

Midte del av landet kan komme best ut

Marit Berger, vakhavende meterolog ved Meteorologisk instiutt, sier til VG at «det ser til å bli fint mange steder».

Også hun sier det kan bli opp mot 30 grader mot helgen.

– Det ser foreløpig ut som det gjelder det som før het Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er de områdene som får de høyeste temperaturene.

Også Trøndelag får det fint, mener hun.

– Det er kanskje den midtre delen av landet som kommer best ut. Det kan hende det blir mer skyer og perioder med regn lengst sør i løpet av helgen.

De nordligste delene av Norge er mer uheldige, ifølge Berger.

– Det er de lengst nord som kommer dårligst ut. De blir liggende feil plassert i forhold til høytrykket, så det blir mer skyet og nedbør inn mot de nordligste områdene. De får mer pålandsvind, sier hun.

– Bør benytte finværet nå

Ser vi litt lengre frem blir været mer usikkert, ifølge Hansen ved Storm Geo.

– Mot slutten av juni kan det bli kaldere og våtere. Det er godt mulig at denne finværsperioden kan vare nesten to uker, men det ser ikke så bra ut det jeg ser på i starten av juli. Det er ikke noe kjempevær, og er både kjøligere og våtere, sier Hansen.

Han understreker at prognoser lenger frem i tid er usikre. Og at det allerede fra midten av neste uke blir mer usikkert.

– Det kan komme regn inn mot helgen neste uke helt sør, inn mot Agder-områdene og Rogaland.

Han legger til:

– Man bør benytte finværet nå frem til mandag og tirsdag neste uke, da blir det mer usikkert.

Publisert: 09.06.20 kl. 19:46

