FHI med ny risikovurdering: Frykter betydelige lokale coronautbrudd i sommer

Folkehelseinstituttet (FHI) frykter at massesmitte kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd i sommer, ifølge instituttets nyeste risikovurdering. De mener det haster å få på plass lokale overvåkningssystemer.

Oppdatert nå nettopp

Den første bølgen av pandemien er så å si over, skriver FHI i sin nyeste risikorapport. Instituttet vurderer sannsynligheten og risikoen for spredning i Norge i dag som moderat.

Likevel er instituttet bekymret for økt smitte på store arrangementer i sommer og frykter betydelige lokale utbrudd i den nyeste risikorapporten.

«Viruset er i Norge og i verden og er like smittsomt og sykdomsskapende som før, og den norske befolkningen er i praksis like lite immun som før. Fremover vil det være fare for oppblussing av epidemien helt til befolkningen er blitt immun gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon», skriver instituttet.

FHI er særlig bekymret for «massesmittehendelser», eller såkalte «superspredere».

– Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer og på serveringssteder i sommer. Vi frykter at massesmitte kan gi opphav til betydelige lokale utbrudd. Slike hendelser kan føre til forskjeller i utbredelse i landet. Som tidligere varslet er det nødvendig å følge situasjonen nøye fremover nå som vi åpner opp samfunnet, sier direktør i Folkehelseinstitutet (FHI) Camilla Stoltenberg i risikovurderingen.

Samtidig skriver instituttet at det er mulig at sommeren medfører lavere smittespredning fordi folk samles mer utendørs og mulige biologiske årsaker ved viruset.

– Hva bygger denne bekymringen på?

– Vi ser at det er mer mobilitet i samfunnet. De første analysene av smittestoppappen etter 10. mai viser at flere har kontakt med mange, og en økning i prosent i kontakten med de aller nærmeste. Det betyr at det er en risiko for smittespednig, sier Camilla Stoltenberg til VG.

Må bedre overvåkning i kommunene

For å hindre lokale utbrudd, er det først og fremst viktig å oppdage smitte tidlig, skriver FHI.

Oppdagingen er avhengig av at personer med symptomer faktisk blir testet. Det er derfor viktig at kommunene har et lavterskel-tilbud om testing, og at befolkningen raskt tar kontakt med fastlege selv ved milde symptomer, understreker instiuttet.

«Vi har gode overvåkningssystemer, men vi har ennå ikke fått testet evnen til å oppdage uheldig utvikling lokalt. Vi har heller ikke fått testet enkeltkommunenes evne til å slå ned utbrudd», heter det i rapporten.

FHI arbeider med å kunne legge til rette overvåkingsdata for den enkelte kommunelege på en egen portal. Her skal kommunelegen kunne følge med for å oppdage signaler som kan indikere en hendelse i sin kommune. «Dette arbeidet haster,» skriver FHI.

GRENSEÅPNING: Stoltenberg understreker at situasjonen i de ulike landene må vurderes hele tiden ved grenseåpning. Foto: Mattis Sandblad, VG

Størst risiko fra Sverige

Regjeringen har tidligere sagt at de vil komme med nye reiseråd for Norden innen 15. juni. Fredag har regjeringen kalt inn til pressekonferanse om temaet.

– Er regjeringen og FHI på samme linje når det kommer til gjenåpningen av landet?

– Den senere tiden har vi sett at vi i stor grad har vært enige. Men nå er det en ny runde og det får komme tilbake til i morgen og dagene som følger, sier Stoltenberg om morgendagens nye reiseråd.

Hun understreker at grenseåpning er en politisk beslutning.

Foreløpig er kun reiserådene for Danmark endret og fra mandag kan danskene igjen reise inn til Norge uten å sitte i karantene.

I den nyeste risikovurderingen skriver FHI at det vil være liten sannsynlighet for import av smitte med reisende fra Island og Finland, men noe større fra Danmark og størst fra Sverige dersom det ikke er innreisekarantene.

– Mener FHI at det er feil å åpne for Danmark fra mandag?

– Vi mener ikke det er feil å åpne fra Danmark. Men situasjonen i de ulike landene må hele tiden vurderes, sier Stoltenberg.

Hun understreker at det i dagens situasjon er større risiko for smittespredning fra Sverige.

Instituttet mener at det ikke er ventet at smittesituasjonen i Norge vil endre seg dersom Norge åpner for reiser fra land med samme smittesituasjon som Norge. Likevel understreker FHI at åpning av grensene anbefales å skje gradvis for evaluering av effekten dette har på smittesituasjonen i Norge.

«Helsepersonell fra land med høyere smittenivå enn Norge som kommer hit på midlertidig arbeidsopphold, kan medføre økt sannsynlighet for import dersom de unntas karantenekrav», heter det i rapporten.

Publisert: 11.06.20 kl. 18:29 Oppdatert: 11.06.20 kl. 18:45

