ØSTFOLD: Den aktuelle pasienten var innlagt på Sykehuset Kalnes i Østfold. Illustrasjonsfoto. Foto: Gisle Oddstad

Sykehus anmelder pasient som ikke opplyste om covid-kontakt

Sykehuset Østfold har anmeldt en pasient for brudd på covid-19-forskriften, etter at 14 ansatte ble satt i karantene. De mener pasienten ga uriktig informasjon ved innleggelse.

Nå nettopp

Før pasienter legges inn på sykehus, blir de blant annet bedt om å svare på om de har vært i kontakt med coronasmittede personer.

Det gjøres for å forhindre at man får smitte inn på sykehuset, ved å sette inn nødvendige smitteverntiltak.

Sykehuset Kalnes, som er en del av Sykehuset Østfold, oppdaget at en pasient ikke hadde gitt korrekte opplysninger ved innleggelse. Vedkommende hadde vært i kontakt med en smittet person, men ga ikke beskjed om dette.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

Senere testet pasienten selv positivt.

Det førte til at 14 sykehusansatte ble satt i karantene, noe som ga sykehuset anslåtte merkostnader på 400.000 kroner.

– Det er så alvorlig for sikkerheten til sykehuset, hensynet til ansatte og andre pasienter, at vi fant det riktig å melde til politiet for vurdering av om dette er et forhold som skal straffeforfølges, sier Jostein Vist, leder ved sykehusets juridiske avdeling.

Sykehuset ber samtidig politiet vurdere et erstatningskrav på 400.000 kroner, som fremmes i forbindelse med en eventuell straffesak.

Mener pasienten visste om kontakten

– Dere mener altså at den aktuelle pasienten visste at hen hadde vært i kontakt med en smittet?

– Det er sykehusets oppfatning og noe den videre politietterforskningen tar sikte på å finne ut av, sier Vist.

– Hvor lang tid tok det fra personen ble innlagt, til disse opplysningene ble kjent for dere?

– Jeg vil ikke gå i detalj av hensyn til taushetsplikten, men det tok noen dager. I løpet av den perioden fremkom det informasjon både om pasienten og hvor vedkommende hadde vært, som gjorde at dette ble tatt tak i.

Ingen andre skal ha blitt smittet i løpet av den tiden pasienten var innlagt.

Politiet: – En prioritert sak

Kriminalsjef Kai Andersen ved Sarpsborg politistasjon bekrefter at de har mottatt anmeldelsen fra sykehuset.

Anmeldelsen dreier seg om brudd på covid-19-forskriften i smittevernloven.

– Det er den første og eneste saken vi har fått rundt dette. I dette tilfellet har man sagt at man ikke har vært i kontakt med noen som har vært smittet. I ettertid viser det seg at dette ikke er riktig. Hadde pasienten opplyst om dette, hadde de jo satt i verk smitteverntiltak rundt behandling av vedkommende, sier Andersen.

– Hvordan ser politiet på denne saken?

– I utgangspunktet skal vi etterforske saken, og så får vi ta en vurdering sammen med påtalemyndigheten når etterforskningen er gjort. Det blir jo for så vidt en prioritert sak. Vi ser det slik at politiet også må ta smittevernet på største alvor og at dette er en viktig oppgave, sier Andersen.

Han tilføyer at det er for tidlig å konkludere med hvordan denne saken vil ende.

Publisert: 19.06.20 kl. 10:53

Mer om Østfold Politiet Coronaviruset Sykehus

