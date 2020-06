OSLO: Politiet ved Vår Frelsers Gravlund i Oslo, der det onsdag ble gjort funn av en død person. Foto: Frode Hansen

Mann mistenkt etter likfunn på kirkegård

Opplysninger fra en mann i 50-årene ledet til funnet av levninger i en kum ved Vår Frelsers Gravlund i Oslo onsdag. Nå har han status som mistenkt, men identiteten til avdøde er fortsatt ikke fastslått.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke gitt politiet svar på hvem som ble funnet i en kum på Vår Frelsers Gravlund i Oslo tidligere denne uken.

Leder for Seksjon for drapsetterforskning i Oslo politidistrikt, Anne Alræk Solem, sier til VG at de fremdeles behandler det som et dødsfall med ukjent dødsårsak.

Politiet uttalte onsdag at funnet ble gjort med bakgrunn i opplysninger fremkommet i en savnetsak, og at de hadde antakelser om identiteten til avdøde. Derfor ble pårørende varslet.

Mistenkt for å ha lagt avdøde i kummen

Fredag sier Alræk Solem at bakgrunnen for funnet var at en mann i 50-årene kontaktet politiet og sa han hadde kunnskap om hvor avdøde var.

– Han er mistenkt for befatning av avdøde etter døden, konkret for å ha fraktet avdøde til stedet vedkommende ble funnet på Vår Frelsers Gravlund, sier Alræk Solem, som samtidig understreker at de ikke har fått bekreftet identiteten til avdøde.

Hun tror de vil kunne svare på dette tidligst i løpet av neste uke.

Mannen har ifølge Alræk Solem ikke en nær relasjon til avdøde, og han er ikke pågrepet.

Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke svare på hvor lenge den avdøde personen har ligget i kummen.

– Det er gjort flere undersøkelser av avdøde som vi ikke har fått svar på, mer informasjon må vi komme tilbake til, sier hun.

Fordi identiteten ikke er bekreftet, kan hun heller ikke svare på om politiet tidligere har vært i kontakt med den mistenkte mannen i forbindelse med den aktuelle savnetsaken.

OSLO: Politiet ved Vår Frelsers Gravlund i Oslo, der det onsdag er gjort funn av en død person.

Publisert: 19.06.20 kl. 08:26

