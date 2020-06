NITTEDAL: 34 år gamle Kristian Løvlie ble torsdag 28. mai funnet død i en bil utenfor et kjøpesenter på Rotnes i Nittedal. En mann i 40-årene har innrømmet drapet på Løvlie. Foto: Privat

Familien til Kristian (34): – Preget av sjokk, uvirkelighet, sorg og sinne

– Vi er rørt og takknemlig over den enorme støtten vi får, skriver familien til Kristian Løvlie (34) som ble drept i Nittedal, i en uttalelse gjennom deres bistandsadvokat.

«Det som har skjedd med Kristian gir for oss ingen mening, og den siste uken har vært preget av sjokk, uvirkelighet, sorg og sinne.»

Det skriver familien til 34 år gamle Kristian Løvlie i en uttalelse som VG har fått tilsendt gjennom deres bistandsadvokat Odd Ivar Grøn. Saken ble først omtalt i Varingen. I uttalelsen skriver familien videre:

«Familie og venner står samlet i sorgen over Kristian, men også i omsorg for hverandre og de berørte barna. Vi er rørt og takknemlig over den enorme støtten vi får fra venner og bekjente, og fra hele lokalsamfunnet.»

Løvlie etterlater seg samboer og tre barn. Babis Karampakalis, som kjente til avdøde, har tidligere beskrevet ham som bare rolig og hyggelig overfor VG.

– Det er ufattelig at det kunne skje her, sa Karampakalis.

Siktet mann innrømmer drap

Det var torsdag 28. mai at en politipatrulje fant Kristian Løvlie død i en bil utenfor et kjøpesenter på Rotnes i Nittedal. Trebarnsfaren ble savnet kvelden før.

En mann i 40-årene som er siktet for drapet på Løvlie og som eier bilen avdøde ble funnet i, innrømmet fredag drapet.

– Han erkjenner å ha tatt livet av avdøde. Min klient er dypt fortvilet over å ha tatt livet av en annen person og er veldig lei seg for tapet han har påført avdødes familie, sa siktedes forsvarer, Cato Johannessen, til Romerikes Blad.

Siktedes forsvarer presiserer at innrømmelsen av å ha begått de faktiske forhold, ikke betyr at klienten erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Fredag 29. mai avgjorde Nedre Romerike tingrett å varetektsfengsle siktede i fire uker. To av de fire ukene er med full isolasjon, fremgår det i en kjennelsen.

BLE FUNNET HER: Politiet fant avdøde i en bil parkert bak Elkjøp og Maxbo i Nittedal. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at han døde av stikkskader. Foto: Tore Kristiansen

Døde av stikkskader

Den foreløpige obduksjonsrapporten av avdøde viste at Løvlie døde av stikkskader. Politiet har foreløpig ikke kommentert hva som kan være motivet.

Den drapssiktede mannen leide bolig av et familieselskap som Løvlie var involvert i.

VG har vært i kontakt med en tidligere utleier til siktede. Han og familien var leietagere i halvannet års tid på et annet sted på Romerike. Leieforholdet var uproblematisk, forteller den tidligere utleieren.

– Jeg ble veldig overrasket når jeg hørte dette. Jeg har ikke så mye å gjøre med dem som leier av meg med mindre det er problemer med leieforholdet. Han kunne selvsagt betale leien sent iblant, men jeg opplevde han aldri som truende, heller som ganske ydmyk.

– Han var mye bortreist på jobb, men kona og flere barn var hjemme. Da han flyttet ved nyttår, fortalte han at han hadde kjøpt seg en bolig.

Publisert: 06.06.20 kl. 11:37

