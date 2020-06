BRUDD IGJEN: Torsdagens forhandlinger mellom TV 2 og Telia/Get førte heller ikke frem. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nytt brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Telia

Heller ikke torsdagens forhandlingsmøte mellom TV 2 og Telia/Get førte frem, ifølge kanalen. Det betyr fortsatt svarte skjermer for en halv million Get-kunder.

TV 2 tror at det går mot en langvarig konflikt.

– Vi frykter at det kommer til å være svarte skjermer lenge, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG.

– Det er stor avstand mellom partene. I forhandlingsmøte torsdag gjentok derfor TV 2 sitt forslag om å forlenge avtalen på samme vilkår, og la TV-seerne får innholdet sitt, mens partene forhandler. Forslaget ble igjen avvist av Telia/Get. TV 2 tror nå at konflikten blir langvarig, skriver TV 2 i en pressemelding torsdag.

Forhandlingene om en ny distribusjonsavtale mellom TV 2 og Telia brøt sammen natt til 1. juni og siden da har 500.000 Get-kunder, anslagsvis en million seere, vært uten alle TV 2s kanaler. Så langt har ingen forhandlingsløsninger ført frem.

– Vi opplevde at det var et delvis konstruktivt møte, men det er riktig at vi ikke kom til enighet, Vår dør står fortsatt åpen og vi har foreslått at vi kan møtes daglig fremover for å forhandle slik at våre kunder raskest mulig kan få tilbake TV 2-kanalene, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia til VG.

– Dette er en veldig krevende situasjon som vi aldri har opplevd maken til i TV 2s historie, sa TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG onsdag ettermiddag.

Etter at forhandlingene heller ikke førte frem på tirsdag, var det onsdag en pause i forhandlingene mellom TV 2 og Telia. Torsdag møttes partene på nytt og heller ikke denne gangen førte forhandlingene frem.

– Vi har en siste gang gjentatt vårt forslag om å forlenge eksisterende avtale i seks måneder, mens Telia/Get og vi finner ut av konflikten oss imellom. På den måten kunne Get-kunder fått tilbake TV 2-kanalene i dag. Det er umulig å forstå hvorfor ikke Telia/Get ikke kan akseptere en kortvarig forlengelse av avtalen vi inngikk for tre år siden, sier Sarah Willand i en pressemelding fra TV 2.

IKKE ENIGE: TV 2, her re4spresentert ved kommunikasjonsdirektør Sarah Willand og Telia ved kommunikasjonsdirektør Henning Lunde, ble heller ikke i dag enige om en ny avtale. Dermed forblir nesten 500.000 Get-kunder uten TV 2s kanaler. Foto: TV 2 og Telia

– Vårt tilbud om å inngå en kortsiktig avtale på samme prisnivå med noe lengre periode enn det TV 2 har foreslått, står ved lag, sier Henning Lunde til VG.

Han sier videre at Telia kan være villig til å forhandle om dette.

– Men vi vil ikke stå i samme situasjon som nå om seks måneder. Det er ingen tjent med. Hvis det er viktig for TV å få på signaldene nå, kunne vi blitt enige om følgende: Dersom vi ikke var kommet frem til enighet om seks måneder, kunne de forsikret oss om at vi kunne forlenge avtalen utover de seks månedene, sier Lunde.

TV 2 skiver videre at forhandlingene handler blant annet om hvor mye av det kundene betaler til Telia/Get skal gå videre til TV 2 som lager og sender innholdet i TV-pakken. Norsk innhold og norsk journalistikk har aldri vært mer verdifullt, samtidig som populære sportsrettigheter har mer enn tredoblet seg i pris.

– Dette handler om fremtiden til norsk innholdsproduksjon og om å styrke og utvikle det kundene faktisk betaler for. Absolutt alle andre distributører har forstått det og har akseptert TV 2s vilkår. Get har ikke lavere priser til kundene enn andre, og har høy lønnsomhet. De kan fint betale det samme til TV 2 som alle andre, sier Willand.

Men dette er ikke bare en kamp om store summer og distribusjonsrettigheter. I en større sammenheng er det også en kamp om innhold. Det handler om å kjøpe rettigheter til programmer, ikke bare rettigheter til å distribuere programmene som dagens avtale mellom partene innebærer.

– I fjor kjøpte vi TV4 og MTV og viste med det at vi går mer inn på innhold i Sverige og Finland. Vi har løpende dialoger med andre innholdsleverandører, også TV 2, for å se på muligheter for å gi våre kunder i Norge best mulig innhold og valgfrihet. På dette markedet konkurrere vi også med andre distributører. Alle vil tilby best mulig innhold. Konkurransen om innhold er ikke lenger et norgesmesterskap, men et verdensmesterskap, sa Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde til VG onsdag.

