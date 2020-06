FØLGER MED: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) oppfordrer alle til å ta smittevernhensyn, og være bevisst på at det kan ha konsekvenser for utelivet om man ikke gjør det. Foto: Frode Hansen

Byrådslederen etter festbråk: Nøler ikke med skjenkeinnstramming

Etter tre måneder er utelivet i Oslo gjenåpnet med normale åpningstider. Men etter mye bråk og lite avstand denne helgen ser ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bort fra ny skjenkestopp i Oslo.

– Byrådet følger situasjonen nøye, har tett kontakt med politiet og våre egne kontrollører. Vi vil ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes. Dette kan vi gjøre på noen timers varsel, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo i en e-post til VG søndag.

I løpet av helgen ble det meldt om flere tilfeller av ordensforstyrrelser og store folkeansamlinger i Oslo.

Tar ingen sjanser

– Vi har tidligere innført skjenkestopp og andre svært inngripende tiltak i Oslo, og vi kan komme til å gjøre det igjen dersom vi ser nye smitteutbrudd. Byrådet vil ikke ta sjanser med befolkningens liv og helse, sier Johansen.

Han viser til lave smittetall i Oslo og mener at de tiltakene som er satt inn har gitt resultater.

– Men nå som vi åpner opp igjen blir folks evne til å forholde seg til råd og regler helt avgjørende for at vi skal unngå nye smitteutbrudd, sier Johansen.

Helsedirektoratet råder blant annet om å fortsatt holde avstand på minst én meter til personer utenfor samme husstand, både innendør og utendørs.

Byrådslederen er glad for at folk nyter byen igjen.

– Men coronakrisen er ikke over. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å følge regler og råd, og være bevisst på at det kan ha store konsekvenser om man ikke tar hensyn til reglene.

Mye bråk og lite avstand

Politiet loggførte rundt 170 hendelser i Oslo, Asker og Bærum natt til lørdag, opplyser operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

– Det har vært mye ordensforstyrrelser, dessverre. Det er graden av beruselse og mye folk, sa Kråkenes til VG natt til lørdag. Han beskrev det som «sydenstemning».

Natt til søndag var ikke like hektisk for politiet i Oslo.

– Det har vært flere folk på byen enn natten før, men patruljene melder om bedre stemning. Det er mulig det har vært et eldre publikum på byen i natt, sier Kråkenes til NTB søndag morgen.

Han legger til at det likevel har vært nok å gjøre, og i løpet av natten har det vært minst seks slagsmål.

Politiet observerte også mye folk som ikke holdt tilstrekkelig med avstand denne helgen utenfor byens utesteder og parker, bekrefter operasjonsleder Tor Grøttum til Aftenposten. Ifølge Grøttum er politiet opptatt av tilstandene i køene, selv om deres hovedfokus er orden, ikke smittevern.

Denne helgen er den første der utestedene i Oslo har fått normale åpningstider siden 12. mars. Fra og med mandag fikk Oslos restauranter, puber og barer skjenke til 03.00 og ha åpent til 03.30.

Det er gått over tre måneder siden de hittil strengeste corona-tiltakene ble innført i Norge. Også utelivet i hovedstaten ble berørt.

Oslo kommune stengte skjenkingen på byens serveringssteder 21. mars fordi flere brøt smittevernreglene. Ølkranene åpnet igjen 6. mai til stor glede for mange.

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at de fleste nye tilfeller av coronasmitte er blant folk mellom 20 og 29 år. Til NRK sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad at det ikke er sikkert at smittetilfellene har en sammenheng med det å gå på byen.

– Men sårbarheten er mye større nå for at smitten kan spre seg, fordi vi har mye mer kontakt med hverandre. Spesielt på kvelder og i helger hvis syke personer beveger seg ute i byen, sier Nakstad til NRK.

