OMKOM ETTER PÅKJØRSEL: Bilde fra Lillesand sentrum torsdag kveld. Foto: Morten Boswarva / Fædrelandsvennen / NTB scanpix

Kvinne død etter påkjørsel

En kvinne i 20-årene er død etter å ha blitt påkjørt i Lillesand sentrum.

Nå nettopp







Kvinnen ble forsøkt gjenopplivet, men ble erklært død på stedet tidligere i kveld. Kvinnen er i 20-årene, og pårørende blir varslet fortløpende får VG bekreftet.

– Vi kjenner ikke til hendelsesforløpet, men én person ble påkjørt av et større større kjøretøy. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men dessverre ble den skadde erklært død av en lege på stedet, fortalte Linn Andresen i Agder politidistrikt til VG tidligere torsdag kveld.

Føreren av bilen har blitt avhørt, og førerkort er beslaglagt. Vedkommende har status som mistenkt i saken.

Sent torsdag kveld forteller hun at vitner og de som ønsker det er samlet på Røde Kors-huset i byen med et kriseteam.

– De som har ønsket det får oppfølging, forteller Andresen.

Hendelsesforløpet er ikke helt klartlagt ennå fordi vitneavhør ennå ikke er sammenholdt.

Publisert: 11.04.19 kl. 23:34