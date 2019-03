STREIKET: Tirsdag var det stort oppmøte under den politiske streiken i Kristiansund under parolen «Nei til rasering av helsetilbudet på Nordmøre». Foto: Anette Hansen

Nordmøringer må til Molde for å føde: – En trygghet som tas fra oss

Det «koker» på Nordmøre etter at det ble besluttet at fødeavdelingen i Kristiansund flyttes til Molde.

– Det er en trygghet som tas fra oss. Jeg har vokst opp med et sykehus ti minutter unna. Fødeavdelingen som nå blir tatt ifra oss, er det den største tryggheten vi gravide kan ha, sier Silje Utne til VG.

Utne har skrevet et leserinnlegg om fødetilbudet i Tidens Krav.

FRUSTRERT: Silje Utne, som skal føde til sommeren, er frustrert over beslutningen om å slå sammen fødeavdelingene i Møre og Romsdal og legge den til Molde. Foto: Privat

Hun venter sitt andre barn, som etter alle solemerker kommer i juli, og har fulgt debatten opp mot dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal tett. Der ble det besluttet at fødetilbudet i fylket skal slås sammen, og legges til Molde. Dermed mister nordmøringene fødeavdelingen i Kristiansund .

– For meg som bor i Kristiansund er det «bare» en time til Molde. Men på veien er det en undersjøisk tunnel, fjellovergang og ofte dårlig vær. Det er mye som kan gå galt. Og hvert minutt teller.

Hun peker også på at veien blir veldig mye lengre for dem som må reise fra Aure og Smøla, helt nord i fylket.

– De må ta en eller to ferger i tillegg. Haster det, er alternativet ambulansebåt. Reisetiden er da gjerne to til tre timer.

Utne fulgte onsdagens styremøte. Hun sier at resultatet var som ventet.

– Jeg sitter igjen med en følelse av frustrasjon, avmakt og redsel. Det er en mørk dag for oss nordmøringer.

LANG TUR: Det tar drøye tre timer å kjøre fra Smøla på Nordmøre til sykehuset i Molde, etter Google Maps beregninger. Foto: Google maps

Bryter samarbeid med helseforetaket

– Siden vi fikk forslaget til vedtak forrige mandag, har det kokt på Nordmøre, sier Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund, til VG.

Han sier at det var da ordførerne bestemte seg for å sette ned foten, og møtte med foretakets direktør og styreleder, der de la fram krav om fødeavdelinger i begge byer.

– Vi varslet at vi vil kutte alt samarbeidet med helseforetaket. Det er ganske omfattende. Vi har rett og slett sagt at nok er nok, og vi blir aldri hørt. Så hvorfor skal vi bidra i alle prosesser?

Ordførerne vil nå oppfordre til å kreve behandling i Trøndelag i stedet for i Møre og Romsdal gjennom fritt sykehusvalg, skriver Klassekampen.

Kostnadene uten samarbeid vil bli langt større for helseforetaket enn de 17 millionene de sparer på å flytte avdelingen, mener ordføreren.

– Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Jeg er svært urolig. Vi må forsøke å komme i dialog med kommunene. Dialogen med kommunene er avgjørende, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, til NRK.

Forlot møtet

I vedtaket som ble gjort onsdag heter det at fødeavdelingene skal slås sammen til felles avdeling ved Molde sykehus. Det skal iverksettes etter sommeren.

– Styret ser viktigheten av at det er tunge funksjoner og oppgaver både i Kristiansund sykehus og Molde sykehus i interimsfasen, står det i møteprotokollen.

Da det ble vedtatt, reiste ordfører Neergaard seg og gikk.

– Da jeg forsto at de ville legge fødeavdelingen til Molde uansett, hadde ikke jeg noe mer der å gjøre, så da reiste jeg meg opp og gikk. Jeg var ikke alene, alle fra Nordmøre reiste seg og gikk.

Ordføreren betegner beslutningen som tragisk for dem som skal føde. Han mener også at det går inn på de ansatte på sykehuset i Kristiansund, som etter hvert skal bidra med sin kompetanse inn i det nye felles sykehuset.

– Det dreper all motivasjon ved sykehuset i Kristiansund for å bidra inn i prosessen på det som skal bli et felles sykehus.

OPPTATT AV BEREDSKAP: Kari Aarø i Den norske jordmorforening setter spørsmålstegn til hvorvidt følge- og beredskapstjenester er tilstrekkelig for å bistå fødende med lang vei. Foto: Privat

Jordmorforeningen: Risikabelt med lang vei

Jordmorforeningen stiller seg kritisk til beslutningen om sammenslåingen.

– Vi syns det er uheldig at fødeavdelingen slås sammen fem år før det nye sykehuset står klart, sier Kari Aarø, som er leder for Den norske jordmorforening.

Hun sier at de ikke forstår hvordan helseforetaket skal klare å få på plass et tilstrekkelig tilbud til de fødende med tanke på følge- og beredskapstjeneste. Det vil det bli større behov for nå som flere fødende får lengre reisevei.

– Og så er det sånn at selv om det bare er en liten prosentandel som ikke rekker fram, øker risikoen for komplikasjoner for mor og barn betydelig når reiseveien overstiger en time.

Flere ansatte får trolig en omstilling i arbeidsforholdet, påpeker hun.

– Jeg kan forstå at ansatte føler seg skuffet med tanke på den opprinnelige planen om at det var først når det kom nytt sykehus at fødeavdelingene skulle slås sammen, sier Aarø.

– Øker kvaliteten på tilbudet

– Det helseforetaket står i nå har skapt et voldsomt engasjement fra sør til nord, og jeg registrerer en dyp bekymring for tjenestetilbudet i HMR, sier administrerende direktør Remme i en sak på helseforetakets nettsider.

Han sier videre at det faglige tilbudet foretaket har gitt, har vært godt, men at det har gått på bekostning av den økonomiske bærekraften.

– Da må vi som ledelse ta ansvar. Det vi nå har gjort er å begynne på de 471 millioner kronene som ligger i kostnadsreduksjonen vi må ha over de neste tre årene.

I en tidligere sak på foretakets nettsider sier han følgende om vurderingen bak sammenslåingen:

– Vi er trygge på at vi ved å samle fødeavdelingene vil øke kvaliteten på tilbudet og styrke pasienttryggheten. Fødende som får lengre reisevei til sykehuset skal også sikres god oppfølging og løsninger som gjør at tryggheten blir ivaretatt.

