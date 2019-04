RÅD TIL BESVÆR: Venstre-leder Trine Skei Grande mener Ap-leder Jonas Gahr Støre bør vise vei for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Grande utfordrer Støre: – Vis hvem som er sjefen, du eller LO

FOLKETS HUS (VG) Jonas Gahr Støre må tørre å vise LO hvem som er sjefen og gå inn for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, mener Trine Skei Grande.

Nå nettopp







Venstre-lederen kvier seg ikke for å gripe rett inn i den hete debatten som foregår på Aps landsmøte akkurat i disse timer.

– I 2013 gikk Jens Stoltenberg aktivt ut på NRK og parkerte landsmøtet i saken om LoVeSe. Han satte ned en påle, da han gikk ut og sa at han ville ha konsekvensutredning. Nå må Støre tørre å gjøre det samme, altså det motsatte; han må parkere drømmen om oljeeventyr utenfor LoVeSe ved å si nei til konsekvensutredning, er Grandes beskjed til Støre. Hun legger til:

– Vis hvem som er sjefen i Ap, Støre, du eller LO.

Det foregår en beinhard kamp i korridorene mellom olje- og vernfløyene i Ap her i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo, der Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO kan tape kampen om oljekompromisset i Lofoten, Vesterålen og Senja.

På bordet ligger det både forslag om varig vern av hele området, og forslag om å si nei til konsekvensutredning. AUF og de unge står hardt på og vil ha slutt på drømmen om et oljeeventyr i LoVeSe.

Drama på Ap-landsmøtet: Støre kan tape oljekampen

– Historisk mulighet

Regjeringspartiene har ingen planer om konsekvensutredning i LoVeSe. Det er en seier for Venstre og Grande.

– Venstre har sørget for vern av LoVeSe siden 2013. Først i samarbeidsavtalen og deretter i regjeringen. Støre har nå en historisk mulighet til å være sjef på venstresiden og sørge for at Ap går inn for vern av LoVeSe, sier hun:

les også AUF-lederen: – Jeg har tro på at vi vinner Lofoten

– La fiskerne og folk i Lofoten få ro i denne saken. Han bør velge fisk, naturopplevelser, miljø og reiseliv foran olje.

– Tror du Støre vil sette pris på ditt råd?

– Ja, det håper jeg da. Han kan sikre et bredt flertall for vern over blokkgrensene. Han kan også bidra til et levende demokrati hvor det ikke er interesser på utsiden – LO – som bestemmer.

les også Trolig Aps nye nestleder: Derfor kjemper han for å beholde oljeplanen

Hun viser til at det er Venstre og SV som har vært garantisten for å hindre konsekvensutredning av LoVeSe.

– Vi var det under Bondevik-regjeringen, SV under de rødgrønne og vi igjen etter 2013. Støre kan bli historisk hvis han nå bryter dette mønsteret og tar ansvar.

– Er Venstre tjent med et grønnere Ap?

– Vi er tjent med at det er størst mulig flertall for å parkere en så lang og omstridt sak.

Støre fikk seg forelagt intervjuet fredag kveld og ønsket ikke å prioritere å svare på det.

Publisert: 05.04.19 kl. 21:00